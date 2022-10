Marco Bellavia torna al GF Vip? Ecco perché e cosa succederà

Dopo l’uscita volontaria dalla casa del GF Vip a causa di alcuni disagi psicologici, Marco Bellavia potrebbe tornare nuovamente nel reality show. Alcuni concorrenti, tra cui Gene Gnocchi, hanno chiesto ad Alfonso Signorini di riammettere nel gioco il protagonista, ma il conduttore è stato molto vago sulla faccenda.

In queste ore, però, sono trapelate delle novità davvero interessanti a riguardo. In una delle prossime puntate, infatti, potrebbe esserci un colpo di scena. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco quando e come Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip

Marco Bellavia potrebbe tornare nella casa del GF Vip, Stando a quanto riportato da Fanpage, fonti interne al programma avrebbero diffuso questa notizia. La produzione starebbe prendendo in considerazione l’idea di consentire a Marco di tornare nell’abitazione per poter parlare con i suoi ex compagni d’avventura. Al momento, però, si parla solamente di un ritorno temporaneo, pertanto, non è chiaro se ci sia davvero la probabilità che Bellavia torni ad essere un concorrente.

Ad ogni modo, ciò che molto probabilmente accadrà è un ritorno temporaneo di Marco nella casa. Lo scopo, chiaramente, sarà quello i far in modo che il protagonista si confronti con tutto il resto del gruppo in merito a tutto quello che è accaduto. Il tutto potrebbe accadere già dalla prossima puntata, ovvero, quella di giovedì 6 ottobre. In ogni caso, però, bisogna attendere la risposta dell’ex concorrente.

Come sta facendo Marco da quando è uscito dal reality show

Il GF Vip pare sia assolutamente disposto a consentire a Marco Bellavia di rientrare in casa per un confronto con gli ex coinquilini, ma bisogna capire se lui sia pronto. Nella scorsa puntata del reality show, Marco aveva deciso di non presenziare in quanto troppo turbato per tutto quello che è accaduto. Con il passare dei giorni, però, e il ritorno alla normalità, è probabile che il protagonista decida di affrontare di petto la faccenda.

Per adesso Marco si sta dedicando solamente alla sua famiglia. Il suo account Instagram è pieno di post e commenti di sostegno da parte sia dei telespettatori sia dei colleghi del mondo dello spettacolo. In un recente video, però, Bellavia è finalmente apparso ed ha sfoggiato nuovamente il suo straordinario sorriso in compagnia dei suoi affetti. Non ci resta che attendere, dunque, per capire in che modo evolverà la vicenda e se ci sarà davvero un confronto tra l’ex concorrente e gli ex coinquilini.