Oroscopo 6 ottobre 2022: Gemelli impazienti, Sagittario rispettosi

Secondo l’oroscopo del 6 ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia devono prendersi maggiore cura di sé. Gli Ariete, invece, sono con il piede in due scarpe

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete piuttosto confusi soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non siate irruenti e precipitosi e date tempo al tempo. In amore è tempo di lasciarsi andare a nuove situazioni e esperienze.

Toro. Caratterialmente amate il rischio e il pericolo. In questo momento, però, anche voi sentite il bisogno di un po’ di stabilità e tranquillità. Nel lavoro ci vuole il pugno di ferro in certe circostanze.

Gemelli. Se siete in attesa di una risposta potreste mostrarvi particolarmente impazienti. In ambito sentimentale ci sono dei nodi che bisogna far venire al pettine, ma forse questo non è ancora il momento.

Cancro. Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine. Ricordate che le bugie hanno le gambe corte, pertanto, non affaticatevi per dimostrare la vostra buona fede, tutto arriverà per chi sa aspettare.

Leone. In amore dovete essere un po’ più cauti. Spesso tendete ad agire troppo di pancia e questo potrebbe portare all’insurrezione di alcuni problemi. Dal punto di vista professionale, invece, siete tranquilli.

Vergine. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore non sono previsti tanti nuovi cambiamenti, pertanto, è il caso di essere un po’ più creativi e fantasiosi.

Previsioni 6 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per cominciare una nuova attività. La vostra mente e il vostro corpo hanno bisogno di maggiori attenzioni e cure, non trascuratevi altrimenti questo inciderà anche sul vostro umore.

Scorpione. Approfittate di questo momento alquanto propizio dal punto di vista professionale per farvi valere. Anche in amore le cose dovrebbero andarvi piuttosto bene.

Sagittario. Siete caratterialmente molto rispettosi, sia dei sentimenti sia delle decisioni altrui. Ad ogni modo, cercate di non far passare questo vostro lato caratteriale per eccessiva passività.

Capricorno. L’Oroscopo del 6 ottobre vi invita ad essere un po’ più risoluti. Spesso tendete a mostrare particolari indecisioni, cosa non molto buona dal punto di vista professionale.

Acquario. Siete un po’ indecisi sul da farsi. In amore c’è qualcosa che vi blocca, cercate di essere pazienti. In ambito professionale, invece, poco alla volta arriveranno delle belle soddisfazioni.

Pesci. Giornata molto interessante per i nati sotto questo segno. La vita spesso vi pone dinanzi degli ostacoli che, particolarmente in questo periodo, riuscirete a superare in maniera più che egregia.