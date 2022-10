Gegia sbotta contro Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Mi stai distruggendo, basta” (VIDEO)

In queste ore c’è stato un diverbio piuttosto acceso tra Antonella Fiordelisi e Gegia nella casa del GF Vip. La prima non sta smettendo di prendere di mira la compagna d’avventura in quanto ritiene che si sia comportata davvero malissimo nei confronti di Marco Bellavia.

Gegia, dal canto suo, ha provato in un primo momento a difendersi, tuttavia, in queste ore ha perso letter4almente la pazienza ed ha dato luogo ad una scenata. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Gli attacchi di Antonella contro Gegia al GF Vip

Antonella Fiordelisi sta continuando a stuzzicare Gegia nella casa del GF Vip in quanto la ritiene colpevole di non aver dimostrato empatia nei confronti di Marco Bellavia. A tal proposito, questa mattina la giovane influencer si trovava in giardino a rilassarsi insieme ad altri compagni d’avventura, tra cui anche la comica. Improvvisamente, la ragazza ha colto la palla al balzo per chiedere alla sua coinquilina per quale ragione avesse pianto dinanzi l’uscita di Giovanni Ciacci e non dinanzi quella di Marco.

Esasperata dai continui attacchi e dalle allusioni della compagna d’avventura, Gegia ha sbottato ed ha asserito che per Giovanni si è dispiaciuta perché ci teneva, mentre di Marco non le importava. Antonella, allora, le ha detto di apprezzare la sua sincerità in quanto, finalmente, stesse uscendo per quello che è davvero, ovvero, una persona insensibile. Successivamente, poi, c’è stato un altro sfogo.

Gegia crolla e sbotta contro la Fiordelisi

Gegia, infatti, ha perso la pazienza ed ha sbottato pesantemente contro Antonella Fiordelisi. A tal proposito le ha detto di non sopportarla più in quanto in questi giorni la sta distruggendo. Per la comica, l’influencer è un’attaccabrighe di prima categoria, che passerebbe tutta la giornata a litigare con chiunque. Proprio in virtù di questo suo modo di fare, Gegia ha ammesso di stare soffrendo molto per colpa sua.

Antonella è rimasta sbigottita dinanzi queste accuse, al punto da chiedere spiegazioni alla sua coinquilina. La donna, allora, ha replicato dicendo alla Fiordelisi di non sentirsi migliore di lei, poiché anche lei si sta comportando in maniera insensibile nei suoi riguardi. La discussione, poi, è stata placata da Patrizia Rossetti, la quale ha provato a troncare la questione. Entrambe le litiganti, però, hanno continuato a rimanere fedeli ai propri punti di vista e alle proprie convinzioni. Tra loro pare non ci sarà affatto modo di fare la pace.