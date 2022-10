GF Vip, Patrizia Rossetti sbotta nella notte contro Alfonso Signorini: “Vai a fanc…” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata un bel po’ movimentata, ma il peggio si è verificato nel momento in cui la diretta è terminata. Nella notte, infatti, Patrizia Rossetti ha avuto uno sfogo piuttosto acceso contro Alfonso Signorini.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che la donna sostiene che Pamela Prati abbia un trattamento differenziato da parte degli autori del programma. Vediamo, dunque, che cosa è accaduto.

Patrizia contro i trattamenti differenziati per Pamela Prati

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati in cui è stato tirato in ballo anche Alfonso Signorini. Nello specifico, la venditrice di materassi ha sbottato contro la sua coinquilina in quanto la produzione ha deciso di affidarle una stanza da sola con bagno privato. Pamela pare non sia stata bene in questi giorni a causa dei suoi problemi d’ansia, pertanto, gli autori avrebbero deciso di darle questo privilegio per metterla di più a suo agio.

Ad ogni modo, anche Patrizia pare non stia trascorrendo giornate proprio serene, sta di fatto che ha trascorso molte notti a dormire sul divano in quanto non riesce a stare in camera con tutti gli altri. Malgrado questo, però, a lei non è stato riservato nessun trattamento differenziato. Questo, dunque, ha fatto perdere letteralmente le staffe alla donna, la quale ha sbottato contro tutti nella notte.

La Rossetti attacca il GF Vip e Alfonso Signorini nella notte

Patrizia Rossetti ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini in quanto ha detto che il conduttore le avesse fatto una promessa. Tuttavia, almeno fino a questo momento, pare che il giornalista non abbia mantenuto la parola data, sta di fatto che la Rossetti ha perso le staffe e l’ha mandato a quel paese, ma non solo. Patrizia, infatti, durante il suo momento di sfogo, ha anche minacciato di abbandonare la trasmissione.

Se le cose dovessero continuare ad andare avanti in questo modo, infatti, lei potrebbe prendere la decisione di andare via. Naturalmente, Pamela Prati ha replicato alle accuse della sua coinquilina e le ha detto di piantarla. Se ha qualcosa da criticare, che lo facesse in confessionale, senza continuare a issare polemiche e discussioni sterili in casa. Per il momento, la produzione non ha commentato in alcun modo la faccenda.