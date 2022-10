Maurizio Costanzo, come sta? Cosa è successo al marito della De Filippi?

Come sta il giornalista di Canale 5?

Ieri l’annuncio del malore di Maurizio Costanzo ha fatto molto preoccupare i telespettatori da casa. Il giornalista è stato costretto a rimandare la registrazione del suo show televisivo, improvvisamente, scatenando il caos tra gli utenti in rete. Ma cosa è successo realmente? E soprattutto come sta adesso?

Maurizio Costanzo rassicura i suoi fan

A poche ore dalla divulgazione della notizia, è stato lo stesso Costanzo a comparire in un video pubblicato sui social in modo da rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per lui.

“Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, ha fatto sapere il giornalista.

“Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli.”

Insomma, il marito di Maria De Filippi ha fatto sapere che ha solo un pò di influenza e giustamente ha deciso di restare a casa. Inoltre, ha sottolineato che l’appuntamento con il suo show televisivo tornerà come di consueto la prossima settimana.

Tutti gli ospiti della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show

Per questa attesissima puntata erano stati invitati grandi ospiti. Oltre a l’editore del tg La 7 Urbano Cairo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sarebbero dovuto esserci anche Alberto Matano, Ricky Tognazzi e la cantante Patty Pravo.

Infine, dopo gli ultimi episodi che hanno riscosso non poco clamore, verificatisi nella casa del Grande Fratello Vip, si sarebbe parlato anche del caso di Marco Bellavia, bullizzato dai suoi compagni.

Un caso che ha scandalizzato il pubblico e gli stessi autori, tanto da prendere seri provvedimenti. Insomma, per adesso, è tutto rimandato l’unica cosa che conta è che il grande Costanzo torni presto in forma.