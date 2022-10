GF Vip, Antonella ed Edoardo scandalo sotto le coperte: “Si è leccato il dito…” (VIDEO)

In queste ore si è verificato un episodio alquanto inaspettato nella casa del GF Vip che riguarda Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due hanno mostrato sin dal primo momento una certa sintonia tra loro.

Da poco, però, la situazione si è evoluta in una maniera del tutto inattesa. Malgrado i due abbiano più volte dichiarato di non volersi legare, si sono lasciati andare a delle effusioni particolarmente spinte. Sul web, infatti, sta circolando un video davvero interessante.

Il video incriminato di Edoardo e Antonella

L’avvicinamento tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip sta diventando sempre più evidente. In queste ore, i due si sono concessi qualche momento di tenerezza sotto le coperte in giardino. I ragazzi si sono scambiati baci, abbracci e tenere effusioni. Ad un certo punto, però, il pubblico da casa ha notato qualcosa di davvero strano. Al di sotto della coperta, infatti, si sono visti dei movimenti strani, che hanno spinto molti a pensar male.

Ad ogni modo, dato che c’era il plaid a coprirli, nessuno potrà mai avere la certezza di quanto accaduto. La mano di Edoardo incriminata, infatti, poteva anche essere poggiata sulla mano di Antonella, oppure sul ventre. Tuttavia, a rendere la situazione piuttosto piccante è stato il fatto che, poco dopo, quando Donnamaria ha estratto il braccio dalle coperte, ha portato la mano alla bocca e si è leccato un dito.

Il pubblico del GF Vip senza parole

Questo comportamento, reputato da molti davvero inopportuno, sta generando molto sgomento. Anche persone che, da sempre, hanno difeso Antonella durante la sua esperienza al GF Vip, a causa dell’avvicinamento ad Edoardo la stanno criticando. Questo è il caso dell’influencer Deianira Marzano, la quale ha detto che si augura che la vicinanza al giovane non incrini il percorso dell’influencer napoletana.

Almeno per il momento, però, i due non hanno dato nessuna spiegazione di cosa fosse accaduto tra loro sotto quelle coperte. I telespettatori più malpensanti, naturalmente, non possono fare a meno di credere che i ragazzi si siano spinti piuttosto oltre. A fomentare questi dubbi sono stati anche gli sguardi ammiccanti che entrambi si sono scambiati, specie la Fiordelisi. In ogni caso, non ci resta che attendere per capire come evolverà la vicenda e in che modo i due commenteranno l’accaduto.