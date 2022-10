Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Roberta quasi alle mani, bacio inatteso per Riccardo

Nel corso di questo fine settimana sono state effettuate delle registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni sono a dir poco esilaranti. Nello specifico, infatti, al trono over ci sono stati dei clamorosi colpi di scena.

Per Riccardo è arrivato il bacio con una dama del parterre, mentre Ida e Roberta hanno avuto un diverbio particolarmente acceso. La situazione è degenerata al punto che le due sono arrivate quali alle mani.

Baci inattesi e liti infuocate a Uomini e Donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Alessandro Vicinanza e Ida Platano avranno un riavvicinamento. I due usciranno nuovamente insieme e torneranno a frequentarsi. Roberta, dal canto suo, accetterà un invito ad uscire da parte di Riccardo Guarnieri. L’esterna tra loro andrà particolarmente bene, al punto che si scambieranno un bacio molto passionale.

La cosa, chiaramente, genererà particolare sgomento in studio. Soprattutto Ida non sembrerà essere molto felice della cosa. Proprio per tale ragione, tra lei e Roberta si aprirà una discussione davvero animata. Le due donne arriveranno a porsi faccia a faccia l’una di fronte all’altra, quasi come se volessero dare luogo ad una rissa. A sedare la situazione ci penserà, come al solito, Maria De Filippi. Lo scontro sarà animato anche dall’intervento di Tina Cipollari. L’opinionista, stranamente, si schiererà dalla parte di Ida attaccando in maniera piuttosto irruenta Roberta. Ma i colpi di scena non sono affatto finiti qua.

Anticipazioni prossime puntate: Riccardo piange, primo bacio al trono classico

Successivamente, infatti, vedremo che Gianni Sperti e Armando Incarnato spenderanno, inaspettatamente, belle parole per Riccardo Guarnieri. Il cavaliere rimarrà così colpito dal loro comportamento, al punto che si commuoverà. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, pare proprio che il cavaliere si commuoverà più volte nel corso della puntata.

Dopo la quasi rissa, poi, assisteremo ad un abbraccio distensivo tra Ida e Federica, anche loro rivali a causa di Riccardo. Dopo Isabella e Fabio, poi, prossimamente vedremo anche che arriveranno in studio Biagio e Carolina, i quali racconteranno del loro matrimonio. Al trono classico, invece, vedremo che Fede e Noemi si baceranno, mentre Monica, corteggiatrice di Federico, deciderà di andare via. Lavinia uscirà con Alessio, mentre Federica deciderà di eliminare Giuseppe, il cavaliere del trono over che ha deciso di corteggiarla.