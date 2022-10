Oroscopo 12 ottobre 2022: Gemelli timorosi, Sagittario affaticati

Secondo l’oroscopo del 12 ottobre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere oculati. I Bilancia, invece, si cimenteranno in nuove opportunità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cerate di allargare i vostri orizzonti e non vi soffermate solamente alle apparenze. In ambito sentimentale è importante valutare attentamente le conseguenze di una vostra scelta imminente.

Toro. Se state valutando di apportare un importante cambiamento alla vostra vita, forse è il caso di valutare attentamente i rischi a cui andate in contro. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali, ci vuole coraggio.

Gemelli. In questo momento c’è qualcosa che vi turba. Non vi sentite esattamente al top della forma fisica, pertanto, potreste riscontrare delle difficoltà nel relazionarvi con le altre persone.

Cancro. L’Oroscopo del 12 ottobre vi invita ad essere parsimoniosi. Le spese non mancano mai e, con i tempi che corrono, è sempre necessario avere un gruzzoletto da parte per le necessità.

Leone. Siete molto espansivi oggi, pertanto, sono favoriti i rapporti interpersonali. In ambito professionale, invece, ci vuole un po’ di lungimiranza e di spirito di iniziativa.

Vergine. Nel lavoro state vivendo un momento piuttosto complesso. Dal punto di vista sentimentale c’è la necessità di imporre in maniera un po’ più decisiva le proprie idee.

Previsioni 12 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete determinati e sempre pronti a cimentarvi in nuove opportunità. Tra oggi e domani, però, potrebbe esserci qualche piccolo intoppo, cercate di mantenere la calma e di essere fermi nelle decisioni.

Scorpione. Spesso siete dei gran sognatori, ma stavolta è tempo di stare con i piedi per terra. Sia in amore sia nel lavoro ci vuole risolutezza. Adoperate questo tipo di approccio soprattutto davanti alle difficoltà.

Sagittario. Vi sentite un po’ stanchi e affaticati. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati particolarmente impegnativi per voi. L’Oroscopo del 12 ottobre vi esorta a concedervi un po’ di relax.

Capricorno. In amore spesso vince chi fugge, ma in questo periodo, a vincere saranno le persone più forti e determinate. Se avete un sogno, di qualunque natura esso sia, non vi arrendete fino a quando non lo avrete realizzato.

Acquario. Dopo aver attraversato qualche giorno un po’ stressante, adesso potrete tirare un sospiro di sollievo. In amore è importante tenere sempre alto il livello di attenzione mostrandovi un po’ imprevedibili.

Pesci. Non lasciatevi prende troppo dalla foga del momento. Se state affrontando dei cambiamenti importanti nella vostra vita, forse è il caso di valutare attentamente i pro e i contro.