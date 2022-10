Uomini e donne, Maria De Filippi smaschera il cavaliere e affonda Gemma: “la solita stupida”

Una nuova puntata di Uomini e donne è appena terminata: Gemma Galgani e il suo cavaliere affondati da Maria

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne ma anche in questa non sono mancati i colpi di scena. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio come sempre Gemma Galgani mostrando ai telespettatori l’uscita con il suo cavaliere.

Si tratta di Santino e a quanto pare alcuni suoi atteggiamenti non sono piaciuti alla padrona di casa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e donne: Santino smascherato da Maria de Filippi

GTutto è partito da alcune perplessità di Gemma Galani. La dama tornata in studio ha spiegato che secondo lei Santino le nasconde qualcosa è non è realmente l’uomo che dice di essere.

La dama crede che sia arrivato a Uomini e donne per notorietà e non per conoscerla seriamente. Dello stesso pensiero lo sono anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. Infatti, da li a poco il cavaliere viene subito smascherato.

La Galgani ha raccontato nel dettaglio di una loro uscita dove Santino si è dimostrato più interessato a parlare del suo lavoro che a mostrare interesse verso di lei. Va precisato che l’uomo è un musicista.

Le accuse e le critiche da parte degli opinionisti

Dopo aver visto la loro uscita a scagliarsi contro Santino è stata subito Tina. L’opinionista ha fatto notare a l’uomo che non è il primo che viene a Uomini e donne per cercare notorietà e arrivare al suo scopo. !Lei la solita baccalà che gli parlava già di un grande amore.

Insomma, come sempre non sono mancate le critiche da parte della Cipollari che ha trovato appoggio anche in alcune frasi di Maria De Filippi. Infatti, arrivati a questo punto, la padrona di casa ha invitato Gemma a prendere una decisione.