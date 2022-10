Pamela Prati smontata dopo il GF Vip, la Perricciolo mostra i cachet percepiti durante le ospitate (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Pamela Prati ha affrontato il delicato caso inerente Mark Caltagirone ed ha fatto una dichiarazione alquanto importante. Le opinioniste dello studio l’hanno accusata di aver un po’ marciato sulla faccenda in quanto ha percepito tanti compensi per le varie ospitate nei programmi tv per parlare della sua finta storia d’amore.

La showgirl, però, ha subito replicato dicendo di non aver guadagnato un euro da tutta questa situazione. La sua ex agente Donna Pamela, però, l’ha smascherata. La protagonista ha mostrato le e-mail tra le produzioni televisive e la Prati volte a stabilire il cachet.

Pamela ha mentito al GF Vip? Spuntano le accuse

Come era ampiamente prevedibile, dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, in cui Pamela Prati ha parlato dettagliatamente di tutta la faccenda inerente Mark Caltagirone, sul web si è scatenato il caos. Non solo il pubblico ma anche persone che un tempo sono state vicino a Pamela hanno sentito il bisogno di intervenire. Tra di queste, le dichiarazioni più interessanti sono state rilasciate da Donna Pamela, ex agente della Prati.

La protagonista ha smentito categoricamente alcune dichiarazioni fatte dalla showgirl nel corso della messa in onda di ieri del reality show. In particolar modo, si è soffermata sulla questione inerente i cachet. Per prendere parte alle varie trasmissioni televisive e parlare del suo fidanzamento e dell’imminente matrimonio, Pamela pare abbia percepito dei soldi, ma lei ha negato tutto al GF Vip. L’ex agente, allora ha fatto chiarezza.

L’ex agente della Prati fa confessioni sui cachet percepiti

Donna Pamela, infatti, ha pubblicato il contenuto di una e-mail proveniente dallo staff di Domenica In e indirizzata a Pamela Prati. Al suo interno, gli uffici legali della trasmissione informano la Signora Prati circa il fatto che il bonifico inerente il compenso da lei percepito per aver partecipato al programma è stato bloccato. Il motivo risiede in un pignoramento da parte della showgirl.

Naturalmente, Donna Pamela ha censurato i dati sensibili di tale documento. Tuttavia, attraverso questa foto appare evidente che, in realtà, Pamela Prati ha mentito al GF Vip sulla faccenda inerente i cachet. Se non si fosse scoperta la bugia, infatti, la donna avrebbe tranquillamente ricevuto il pagamento pattuito prima della sua ospitata. La concorrente del GF Vip avrà modo di replicare?