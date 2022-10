Francesco Totti replica al video dei Rolex di Ilary Blasi, web sbotta: “Siete ridicoli” (VIDEO)

Francesco Totti ha deciso di replicare al video girato qualche giorno fa da Ilary Blasi al di fuori del negozio di Rolex. L’ex calciatore ha risposto alla sua ex con la stessa identica moneta.

Il video a cui ha dato luogo il protagonista, però, non è stato molto apprezzato dal pubblico. Molti utenti del web, infatti, hanno criticato il comportamento che i due stanno assumendo in merito alla vicenda. Vediamo cosa è successo.

Francesco Totti dopo il Tapiro a Striscia la notizia

Un po’ di giorni fa, sul web aveva fatto molto discutere un video girato da Ilary Blasi al di fuori di un negozio Rolex. La conduttrice televisiva aveva fatto dell’ironia simulando il furto di tali oggetti di valore allo scopo di lanciare una stoccata a Francesco Totti. Ebbene, quest’ultimo ha deciso di replicare. Durante la scorsa puntata di Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro D’Oro all’ex calciatore cercando di strappargli qualche confessione sulla fine del matrimonio con sua moglie.

L’uomo è stato piuttosto vado, sta di fatto che ha anche dichiarato di non aver visto nulla in merito alle azioni compite dalla sua ex sui social. A quanto pare, però, le cose non stanno esattamente in questo modo. Da poco, infatti, sul profilo Instagram del programma satirico di Antonio Ricci è apparso un video davvero inedito che riguarda proprio l’ex calciatore della Roma.

La replica di Totti al video dei Rolex di Ilary Blasi

Nel video in questione si vede Francesco Totti al di fuori di un negozio Chanel intento a lanciare una stoccata alla sua ex Ilary Blasi per la faccenda dei Rolex. Nello specifico, l’ex calciatore ha simulato esattamente lo stesso gesto della sua ex e poi ha aggiunto anche una frase. Nello specifico, ha ironizzato sul fatto che si sarebbe rivenduto tutte le borse e le scarpe che pare abbia sottratto all’ex. Al di sotto del post, gli utenti del web si sono scatenati ed hanno commentato la faccenda in maniera piuttosto infastidita.

In particolar modo, molte persone non stanno affatto apprezzando il comportamento che stanno adoperando i due protagonisti. Per molti, i loro comportamenti sarebbero assolutamente infantili e privi di ogni tipo di rispetto verso l’altro. Insomma, da che avevano dichiarato di non voler trattare la faccenda, adesso la situazione si è evoluta i un discutibile teatrino fatto di stoccate e insulti attraverso i social.