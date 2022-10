Uomini e donne, l’autrice del programma a processo

E’ un brutto momento per l’autrice di Uomini e donne. Raffaella Mennoia tra qualche giorno dovrà recarsi in tribunale per prendere parte ad un processo a suo carico. Si tratta di un qualcosa che a lei sta molto a cuore e che non riesce a superare.

Il braccio destro di Maria De Filippi crede ed è convinta che vincerà questa causa. Ma cosa è accaduto?

Raffaella Mennoia a processo: cosa è accaduto

“Tra qualche giorno dovrò affrontare un processo penale a causa di alcuni fatti avvenuti a miei danni. Dovrò chiedere giustizia ad un tribunale per qualcosa che ancora oggi mi turba, nella difesa del mio lavoro e della mia onestà”.

Queste le parole di Raffaella Mennoia rivolte ai suoi fan. La collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere che nei prossimi giorni sarà molto impegnata in questa causa e non vede l’ora che tutto finisca. Raffaella però ha preferito non scendere nel dettaglio, senza svelare cosa realmente sia accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

“Subire un processo, è sempre faticoso. Affrontarlo per dover difendere quello per il quale si è lottato faticato e sacrificato moltissimo della propria vita è doveroso, specialmente verso se stessi.

Ugualmente lo spero verso chi ha subito a mezzo social diffamazioni haters e cyber bullismo gravi come nel mio caso”.

Uomini e donne: il braccio destro di Maria De Filippi non si nasconde

La Mennoia è una di quelle persone molto attive sui social. Il braccio destro di Maria De Filippi, infatti, ama condividere molto sul proprio account non solo cose che riguardano il programma ma anche tante cose che riguardano il suo personale.

Infatti, è quello che è accaduto anche adesso, spiegando che a breve dovrà presentarsi in tribunale. Qualche mese fa raccontò la necessità di sottoporsi alla tiroidectomia, lanciando un messaggio di sensibilizzazione al pubblico.