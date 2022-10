Teresa Langella nuova concorrente del GF Vip? “Inizierà la quarantena” (FOTO)

Come già preannunciato un po’ di giorni fa, presto il GF Vip vedrà arrivare nuovi concorrenti e tra di loro pare ci sia anche Teresa Langella. In un primo momento si era pensato all’arrivo di quattro persone, adesso, invece, il numero è cresciuto a sei.

In effetti pare sia necessario rendere il cast un po’ più corposo, specie dopo le uscite inaspettate che si sono verificate nelle scorse settimane. Ad ogni modo, vediamo cosa è emerso in merito all’ex tronista do Uomini e Donne.

I rumor su Teresa Langella al GF Vip

In queste ore, sul web sta circolando una notizia secondo cui pare che Teresa Langella sia una nuova concorrente del GF Vip. Presto, infatti, altri sei vipponi varcheranno la soglia della porta rossa e si metteranno in gioco nel reality show. Sembrerebbe che i nuovi concorrenti entreranno due alla volta nel corso delle prossime puntate. In ogni caso, la notizia che in queste ore sta circolando sul web riguarda un’ex tronista di Uomini e Donne.

Teresa ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi un paio di anni fa e, in tale occasione, ha conosciuto Andrea Dal Corso, con cui è attualmente ancora fidanzata. La carriera professionale della giovane è stata sempre in crescita dopo la partecipazione al talk show pomeridiano. Per lei arrivò un ingaggio in radio, collaborazioni con diversi marchi e brand e, adesso, ha avviato anche una propria attività di vendita di capi online insieme al suo compagno.

L’ex tronista di Uomini e Donne inizia la quarantena?

Insomma, Teresa sta vivendo un momento davvero molto bello della sua vita, sia i ambito sentimentale, sia professionale. Per lei, però, le sorprese potrebbero non essere finite qua. Un po’ di ore fa, infatti, la donna ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha affermato di essere in treno diretta verso Roma per un progetto molto importante. La giovane non ha potuto specificare di cosa si tratti, tuttavia, a molti è apparso evidente il motivo.

L’influencer Amedeo Venza, che già in passato aveva trattato la faccenda, ha dichiarato di essere convinto che Teresa Langella sia diretta al GF Vip. Il giovane, infatti, ha detto che la ragazza pare stia per raggiungere l’hotel all’interno del quale dovrà effettuare la quarantena prima di diventare ufficialmente una concorrente del reality show. Al momento, la diretta interessata non può proferire parola in merito, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire se questa sia davvero la realtà.