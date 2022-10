Oroscopo 18 ottobre 2022: Gemelli stanchi, Sagittario demotivati

Le previsioni dell’oroscopo del 18 ottobre esortano i Cancro ad aprirsi un po’ di più con le persone care. I Bilancia, invece, farebbero bene a rivalutare una questione lavorativa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non perdete tempo in chiacchiere, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Andate dritti al punto e non soffermatevi troppo sulle apparenze. Dal punto di vista sentimentale, invece, è importante fare delle riflessioni.

Toro. Spesso agite di istinto e questo vi rende un po’ vulnerabili e soggetti alle critiche, non che questo vi importi, tuttavia, in certi casi è necessario essere un po’ più diplomatici. Soprattutto sul lavoro dovete essere cauti a ciò che direte.

Gemelli. Siete un po’ stanchi e demotivati. Cercate di non farvi prendere troppo la mano da questo stato d’animo. In amore è importante essere onesti, prima con voi stessi e poi con gli altri. Mantenete la calma sul lavoro.

Cancro. Secondo l’oroscopo del 18 ottobre, i nati sotto questo segno devono essere un po’ più loquaci. Spesso tendete a lasciare che siano gli altri a parlare. Siete dei buoni ascoltatori, ma talvolta aprirvi potrebbe farvi sentire meglio.

Leone. Ci sono giorni in cui fate fatica anche ad alzarvi dal letto e altri in cui spostereste montagne. Ebbene, oggi è uno di questi ultimi, pertanto, datevi da fare per svolgere tutte quelle cose che di solito vi danno noia.

Vergine. Non è tempo di aspettare, questo è il momento di agire. I nati sotto questo segno devono osare. Non aspettate che le cose capitino, ma fatele capitare voi. In ambito professionale siete molto determinati e sicuri di voi.

Previsioni 18 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Forse siete stati un po’ troppo frettolosi nel prendere una decisione. Cercate di riflettere a fondo su quelle che sono state le vostre scelte compiute negli ultimi tempi. In ambito sentimentale è importante essere chiari.

Scorpione. Non aspettate che siano gli altri ad agire, ma fatelo voi per primi. Ricordate che la miglior difesa è sempre stato l’attacco e voi in questo siete molto bravi. Siete abbastanza intraprendenti sul lavoro e questo vi tornerà molto utile.

Sagittario. L’Oroscopo del 18 ottobre vi invita ad essere un po’ più risoluti. Qualche piccolo intoppo o delusione potrebbe rendere il vostro stato d’animo un po’ troppo cupo. In amore è importante non perdere mai lo spirito d’iniziativa.

Capricorno. Comportatevi bene a prescindere poiché il bene torna sempre indietro. Dal punto di vista dell’amore, allargate i vostri orizzonti. Se state aspettando il principe azzurro, nel frattempo divertitevi con il pirata.

Acquario. Nella vita è importante essere sempre riconoscenti. Non siate troppo severi con voi stessi e troppo chiusi nei confronti di altre persone. Dal punto di vista sentimentale vi dovreste chiedere se quella intrapresa sia la strada giusta.

Pesci. Giornata un po’ pesante per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono delle cose da chiarire, ma forse adesso non è il momento adatto. Dal punto di vista dei rapporti lavorativi, invece, non fidatevi di tutti.