Alfonso Signorini che botta! Sospesa la doppia puntata del Grande Fratello Vip

Tra le novità sulla programmazione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini perde il doppio appuntamento settimanale.

Sono in arrivo non proprio delle belle notizie per il conduttore televisivo. Il direttore di Chi dal prossimo novembre dovrà dire addio al suo doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, almeno questa è la decisione che al momento ha scelto Mediaset.

Nonostante gli ascolti continuano a premiare il reality, malgrado le polemiche, il conduttore è costretto a uno stop.

Il Grande Fratello Vip cambia programmazione

La nuova programmazione prenderà il via a partire da metà novembre, quando Mediaset sospenderà la doppia puntata serale su Canale 5.

Il raddoppio in prime time per il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti fino al 10 novembre, dopodiché dalla settimana successiva sarà trasmesso una sola volta.

Stando alle prime anticipazioni, il programma sarà trasmesso solo di lunedì perdendo così via la diretta del giovedì. Ma per quale motivo?

Mediaset ha preso questa decisione per via della messa in onda dei Mondiali di calcio 2022 che saranno trasmesse sulla rete Rai.

Anticipazioni: cosa accadrà questa sera

Il Grande Fratello Vip 7, quindi, sarà l’unico show che proseguirà in diretta sulla rete ammiraglia del Biscione durante il periodo dei Mondiali di calcio, ma conserverà un singolo appuntamento settimanale.

Intanto, la messa in onda fino a novembre sarà la stessa. Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata e sono già tanti i telespettatori incollati al teleschermo.

Signorini quest’anno ha scelto un cast davvero molto particolare anche se i concorrenti stanno facendo molto discutere su alcuni loro comportamenti.

Le anticipazioni ci fanno sapere che è prevista una sorpresa a Carolina Marconi, e pare ci sarà anche Marco Bellavia che avrà un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini.

Infine, sapremo anche il verdetto per l’eliminazione tra Antonino Spinalbese, Nikita e Giaele. Non ci resta altro che attendere la puntata.

