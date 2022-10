Uomini e Donne spoiler 18 ottobre: liti, baci e nuove conoscenze

Gli spoiler della puntata del 18 ottobre di Uomini e Donne rivelano che si continuerà da dove si era interrotta la scorsa messa in onda. In tale occasione vedremo che si parlerà sia di esponenti del trono classico sia di quello over.

Per quanto riguarda i più giovani, tra un tronista e una corteggiatrice ci sarà un bacio. Al trono over, invece, ci saranno delle discussioni e delle nuove conoscenze. Vediamo tutti i dettagli.

Spoiler trono classico Uomini e Donne: scatta un bacio

Dopo aver parlato di Lavinia e di Federico D. sarà la volta degli altri due tronisti. In merito a Federica, la ragazza ha appena ricevuto la dichiarazione da parte di un esponente del trono over. Giuseppe, infatti, ha deciso di passare tra i corteggiatori per conoscere la giovane. Malgrado lo scarso entusiasmo, la ragazza ha deciso comunque di accettare il corteggiamento. Nel frattempo, la giovane dirà di essere uscita in esterna con Federico e tra i due tutto sembra procedere nel migliore dei modi.

Naturalmente siamo ancora all’inizio, pertanto, è un po’ troppo presto per dire se tra loro possa nascere qualcosa oppure no. per contro, però, ci sarà un colpo di scena per un altro esponente del trono classico. Federico N., infatti, è uscito in esterna con Alice e tra i due c’è stato anche un bacio. In puntata, infatti, i protagonisti racconteranno con estremo entusiasmo l’accaduto.

Anticipazioni 18 ottobre: scoppiano liti e nuove conoscenze tra gli over

Al trono over, invece, non mancheranno discussioni e nuove conoscenze. Nella putata del 18 ottobre, di Uomini e Donne, infatti, vedremo che si parlerà di due esponenti del trono over, ovvero, Pino e Marina. I due si stanno conoscendo e sembrano essere molto complici. Maria De Filippi, nel frattempo, non perderà occasione per lanciare delle stoccate a Riccardo in merito a Federica.

Tra i due sembra palese che ci sia qualcosa, ma l’orgoglio di lui gli impedisce di buttarsi a capofitto in questa conoscenza facendo un salto nel vuoto. Tina Cipollari, poi, prenderà nuovamente di mira Pinuccia. Le due avranno un diverbio particolarmente concitato, al punto che sarà necessario il consueto intervento da parte di Maria De Filippi. In studio, poi, ci sarà anche una discussione tra Federico, corteggiatore di Federica, Riccardo e Giuseppe. Il giovane dirà che non avrebbe mai corteggiato una donna troppo più giovane di lui.