Grande Fratello Vip, svolta sul caso Pratiful: lo scoop di Signorini

Nuovi indiscrezioni sul caso Pratiful con protagonista Pamela Prati

A distanza di tre anni si torna a parlare del caso di Mark Caltagiorne e Pamela Prati. La show girl ha deicso di partecipare di nuovo al Grande Fratello Vip, dopo quanto accaduto nel 2019.

Alfonso Signorini torna sul caso Pratiful

Durante la diretta andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha parlato di nuovo di questa questione, svelando a tutti di avere un altro scoop. Il conduttore ha deciso di tornare sulla querelle dopo le dichiarazioni di Eliana Michelazzo a Verissimo.

A Silvia Toffanin, la manager ha raccontato ulteriori dettagli sull’affaire Mark Caltagirone, proseguendo con la sua invettiva nei confronti della Prati, rea di avere in qualche modo responsabilità nella vicenda.

L’ex partecipante di uomini e donne ha svelato che la Prati è sempre stata consapevole di ciò che stava facendo, affermando anche di aver preso soldi durante le ospitate. Ma la di la di questo, il caso Pratiful ha avuto anche un aspetto molto delicato e particolare.

Stiamo parlando dei presunti figli di Caltagirone, Rebecca e Sebastian. Proprio su quest’ultimo, in sono emersi i dettagli inquietanti, anche in considerazione del fatto che il bambino (anzi il suo figurante) esiste per davvero.

Pamela Prati non indagata per il caso Sebastian

Si è scoperto infatti, che il ragazzino esiste veramente e sarebbe stato ingaggiato per fare la sua parte. La cosa che ha indignato molto il pubblico a casa ma anche tutte le persone che hanno seguito la questione è che è sempre stato detto che avesse un tumore alla gola.

Pamela Prati, più volte ha raccontato che a differenza di Mark era riuscita ad incontrare il “figlio” in un bar, un incontro sul quale si sarebbe be presto aperto un vaso di pandora.

Infatti, il bambino in questione avrebbe poi raccontato tutto ai genitori e quest’ultimi hanno deciso di sporgere denuncia nei confronti della Michellazzo e della Perricciolo. Cosa che insomma già sapevamo…

Il vero colpo di scena è arrivato in diretta tv. Alfonso Signorini ha fatto sapere che attualmente la sua concorrente non è indagata. Ma non solo, la soubrette non sarebbe mai neanche stata presa in considerazione neanche nelle fasi preliminari del processo.