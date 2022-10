Oroscopo 19 ottobre 2022: Cancro gioiosi, Capricorno in cerca di una tregua

Secondo l’oroscopo del giorno 19 ottobre i nati sotto il segno del Sagittario devono essere un po’ più comprensivi. Gli Ariete, invece, possono togliersi qualche soddisfazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno possono prendersi qualche piccola soddisfazione dalla vita. Cercate di mantenere la calma e non perdete le staffe sul lavoro, altrimenti le cose potrebbero ritorcersi contro di voi.

Toro. Ci sono delle novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Cercate di non avere troppa fretta, la quale è da sempre una cattiva consigliera. L’oroscopo del 19 ottobre vi invita ad essere un po’ più decisi.

Gemelli. Ci sono delle situazioni che vanno affrontate quanto prima. Questo è il tempo di mettersi in gioco e di dimostrare a tutti quanto valete. Non abbiate paura del giudizio altrui.

Cancro. Siete solari e allegri in questo periodo. Cercate di mantenere alto il vostro umore perché vi fa bene. Dal punto di vista professionale ci vuole un po’ di attenzione per un nuovo progetto.

Leone. Non siete molto loquaci nella giornata odierna. Questo potrebbe compromettere le relazioni interpersonali e i rapporti lavorativi che si svolgono con la clientela. Cercate, quindi, di darvi una mossa.

Vergine. In amore potreste incorrere in qualche piccolo problema di gelosia. Ricordate che ogni rapporto sentimentale è caratterizzato dal dare e dall’avere. Nel momento in cui uno di questi due aspetti viene meno, crolla tutto il castello.

Previsioni 19 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ indecisi per una decisione da prendere. Solitamente amate condurre uno stile di vita sano, tuttavia, in certi casi è possibile fare uno strappo alla regola.

Scorpione. In amore vi sentite piuttosto appagati. Molti di voi, sentono il bisogno di un salto di qualità. Dal punto di vista professionale potrebbe manifestarsi la stessa esigenza.

Sagittario. Presto potrete arrivare a vivere delle grandi soddisfazioni, non dovete fare altro che restare pazienti. Dal punto di vista sentimentale, cercate di essere più comprensivi con il partner.

Capricorno. Siete piuttosto stanchi e demotivati. L’oroscopo del 19 ottobre denota un certo bisogno di trovare un po’ di tregua. Necessitate di risposo, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Acquario. Chi è in attesa di novità per quanto riguarda la sfera professionale, presto potrebbe rimanere spiazzato. Ci sono delle novità in arrivo anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di grande forza e determinazione. Insistete e battete il ferro finché è caldo. In amore, invece, dovete capire quando sia giunto il momento di fermarvi.