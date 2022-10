Marco Bellavia ha rischiato la morte, parla l’ex: tutto accadde durante una crisi violenta

Tra i personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip c’è anche Marco Bellavia. In queste ore, la sua ex Marianna Bosis ha rilasciato un’intervista a Di Più in cui ha svelato che l’uomo avesse addirittura rischiato la morte.

L’increscioso episodio si sarebbe verificato durante a seguito di una crisi piuttosto violenta di Marco. La donna, poi, ha raccontato anche altri retroscena, come ad esempio un aborto che turbò parecchio il conduttore.

Ecco come ha rischiato la morte Marco Bellavia

L’ex fidanzata di Marco Bellavia ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato particolari scioccanti sull’ex gieffino. La donna in questione ha svelato di sapere da sempre che Marco avesse dei problemi psicologici. Proprio in virtù di questo, rimase assolutamente spiazzata nel momento in cui scoprì che l’uomo sarebbe entrato nella casa del GF Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha attraversato momenti davvero orribili nella sua vita.

Una volta, infatti, Marco Bellavia ha addirittura rischiato la morte. Il protagonista era in preda ad una crisi, al punto che stava per farsi molto male. Dopo quell’episodio così violento, le persone a lui vicine furono costrette a rivolgersi al pronto soccorso. Nel giro di poco tempo, infatti, Marco fu ricoverato urgentemente in una clinica specializzata per cercare di risolvere i suoi disagi.

Altri eventi drammatici nella vita di Marco

Una volta uscito dalla clinica, a tutti sembrò di vedere Marco Bellavia ripreso, al punto che quell’orribile episodio in cui ha rischiato la morte sembrava un lontano ricordo. Nella vita dell’ex gieffino, però, c’è stato anche un altro evento drammatico. Quando era fidanzato con Marianna, infatti, la donna rimase incinta, ma lei decise di non portare a termine la gravidanza. Quell’aborto turbò profondamente Marco che, invece, avrebbe voluto un figlio da lei. Attualmente Marco ha un figlio di 15 anni avuto dalla precedente compagna, Elena Travaglia.

Come se non bastasse, poi, piombare nell’oblio dopo il grande successo lavorativo ottenuto tra gli anni ’80 e ’90 fu per Marco un evento drammatico. Insomma, Marianna ha confermato che Bellavia ha dei problemi piuttosto importanti per cui, probabilmente, andare al GF Vip non è stata una scelta molto saggia. Ricordiamo che Marco pare tornerà nel reality show giovedì 20 ottobre per avere un confronto diretto con gli ex coinquilini. In tale occasione, il conduttore racconterà anche in maniera dettagliata tutto ciò che ha vissuto.