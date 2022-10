Belen Rodrigiuez fuori di seno a Le Iene: incidente in diretta, si strappa il vestito (VIDEO)

Ieri, martedì 18 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e Belen Rodriguez ha avuto un piccolo incidente. In particolar modo, la donna stava dando luogo ad uno sketch in compagnia di Teo Mammucari.

Improvvisamente, però, il conduttore ha chiesto alla sua collega di dare luogo ad una mossa che ha provocato un imprevisto. La modella, infatti, si è trovata improvvisamente con le grazie in bella vista. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’incidente di Belen Rodriguez a Le Iene

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene c’è stato un incidente piuttosto piccante che ha coinvolto Belen Rodriguez. I due conduttori stavano dando luogo ad una simpatica scenetta durante quando, d’improvviso, il vestito di Belen si è strappato. In particolar modo, Teo ha chiesto alla sua collega di fare un piccolo balletto che coinvolgeva soprattutto la parte superiore del corpo.

La Rodriguez non se l’è fatto ripetere due volte ed ha subito cominciato a muoversi allargando le braccia. Proprio in quel momento, è accaduto l’impensabile. Belen, infatti, indossava un abito in pelle estremamente attillato. Allargando le braccia di botto ha generato uno strappo sulla parte che incorniciava il suo décolleté. Un bottone è letteralmente saltato, facendo sì che la parte superiore del vestito si aprisse.

Il video diventa virale, la reazione di Mammucari

Nel momento in cui Belen Rodriguez si è resa conto dell’incidente a Le Iene si è immediatamente portata alle mani sul seno per coprire le sue grazie. La donna, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e di voltarsi dall’altra parte per non farsi riprendere dalle telecamere. A quel punto, allora, è intervenuto Teo, il quale ha richiamato l’attenzione su di sé ed ha proseguito con la conduzione della trasmissione.

Subito dopo aver mandato in onda il servizio, infatti, la conduttrice ha lasciato lo studio e si è recata dalle sarte per rimediare al danno creatosi. Questo piccolo imprevisto, chiaramente, ha fatto molto piacere agli spettatori del programma. I più attenti sono riusciti anche a riprendere quel momento e a pubblicare tale video sui social. La clip in questione è divenuta virale in men che non si dica. Al momento, Belen ha preferito non commentare ulteriormente l’episodio attraverso il suo profilo Instagram. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.