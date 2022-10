Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 ottobre: Ezio e Veronica sono spacciati

Le anticipazioni della puntata del 21 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che per Ezio e Veronica non ci sarà più nulla da fare. La loro relazione, infatti, diventerà di dominio pubblico a causa di quel giornalista.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Clara riceverà una splendida notizia. Salvatore, invece, sarà piuttosto disperato. Il giovane comincerà a temere che Marcello abbia intenzione di lasciare il suo lavoro.

Buone notizie per Clara al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di venerdì 21 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Clara riceverà una bella notizia. Irene ha accettato di averla come coinquilina, pertanto, avendo trovato un posto nel quale dormire, la giovane potrà restare a Milano e non dovrà tornare al paese. In merito a Salvatore, invece, vedremo che il ragazzo sarà piuttosto provato. Amato, infatti, comincerà a sospettare che Marcello stia valutando di abbandonare il suo lavoro in caffetteria e il solo pensiero farà rabbrividire il giovane.

In effetti, le mire di Marcello sono altre. Il protagonista, grazie all’aiuto di Adelaide, sta tentando di intraprendere la carriera finanziaria. Intanto, al grande magazzino ci sarà una splendida notizia per Maria. Il modello che ha disegnato per la baronessina Foppa è piaciuto tantissimo alla donna, per tale motivo, sarà proprio lei ad occuparsi di questo lavoro. Beatrice si congratulerà con lei.

Anticipazioni 21 ottobre: Ezio e Veronica nei guai

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 21 ottobre, vedremo che si respirerà una certa tensione. In particolar modo, infatti, vedremo che Flora comincerà a preoccuparsi della sua posizione. Il grande successo che sta avendo Maria potrebbe seriamente mettere a repentaglio il suo ruolo all’interno dello shopping center. Intanto, per Ezio e Veronica arriverà una brutta notizia.

La notizia inerente la loro relazione è stata pubblicata sul giornale, pertanto, tutti adesso sanno che stanno insieme. Si tratta di una notizia devastante ma, al contempo, che entrambi si aspettavano data la piega che stava prendendo la situazione. Tra Vittorio e Matilde, invece, ci sarà finalmente un momento di distensione. Conti deciderà di invitare a cena la donna per trascorrere un po’ di tempo insieme e conoscersi meglio. Dopo le incomprensioni che hanno avuto negli ultimi tempi, i due riusciranno finalmente a mettere da parte tutto e concentrarsi esclusivamente sulla conoscenza reciproca? Vedremo.