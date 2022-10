Gravissimo lutto per lo staff di Un posto al sole: addio Wayne Doyle

Brutte notizie per i fan di Un posto al sole e lo stesso programma: è morto l’ideatore

Una notizia drammatica che ha sconvolto tutti ed è arrivata pochi minuti fa. Purtroppo, è venuto a mancare l’ideatore della soap italiana Wayne Doyle. A dare il triste annuncio la pagina ufficiale della soap di Rai3: “26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole…oggi ci lasci ancora una volta parole preziose…Grazie di tutto, Wayne”.

Addio Wayne Doyle

Un dolore difficile da spiegare a parole e che sicuramente in questi minuti ha stretto tutto lo staff di Un posto al sole. Wayne ci aveva creduto fin dal primo giorno nella serie italiana nata proprio negli anni 90.

Da sempre, ha creduto nel successo di Un posto al sole e possiamo dire ci aveva visto benissimo. Dopo 26 anni, nonostante i cambiamenti di orario e palinsesto la soap opera girata nella splendida Napoli continua a regalare emozioni con trame intriganti che affascinano il pubblico.

Palazzo Palladini con la sua spendida terrazza sul mare è stato teatro di tante vicende che nel corso di questi lunghi anni hanno appassionato diverse generazioni di telespettatori. Spesso, nella serie si toccano argomenti anche di attualità, come il bullismo, la rete del challenge e tanto altro…

Come è morto l’ideatore di Un posto al sole?

Sulle cause del decesso di Doyle non si hanno molte notizie. Quello che sappiamo però è che è venuto a mancare improvvisamente lasciando tutti senza parole. Sulla sua vita privata, nonostante la grande popolarità era molto riservato, quindi al momento sappiamo ben poco.

A ricordarlo ci ha pensato Alberto Rossi, che nella soap veste i panni di Michele Saviani “Wayne, solo una cosa…mi hai svoltato la vita! Sei andato via troppo presto, da Napoli che amavi, e da questa terra”. Insomma, un duro colpo difficile da mandare giù visto l’affetto e la stima che in tanti hanno provato per il noto produttore.