Dramma per Karina Cascella, ladri in casa: “Un incubo, hanno portato via tutto”

In questi giorni, Karina Cascella è stata un po’ assente dai social e i fan hanno subito sospettato che qualcosa non andasse. In effetti, quando è tornata operativa, la donna ha spiegato di aver vissuto un vero e proprio dramma in quanto dei ladri si sono introdotti in casa sua.

L’opinionista ha raccontato quello che le è accaduto rivelando che, per fortuna, non c’è stato nessun ferito e tutti stanno bene, cani compresi. Dalle sue parole, però, si è evinto che la donna si trovasse in casa al momento del furto.

Il racconto del furto in casa di Karina Cascella

Dei ladri si sono introdotti in casa di Karina Cascella ed hanno portato via ogni cosa. La donna era sparita dai social nei giorni scorsi, cosa piuttosto strana per lei. Molti fan, allora, hanno cominciato a farle delle domande per capire se fosse accaduto qualcosa. Solo in queste ore, però, la protagonista si è fatta viva ed ha rivelato quanto accaduto. Nei giorni scorsi, due malviventi si sono introdotti in casa sua ed hanno rubato tutto.

L’opinionista ha chiarito che si è trattato di un’esperienza da incubo che, molto probabilmente, la traumatizzerà a vita. Al di là del danno economico, che è decisamente ingente, la donna ha ammesso di avere nell’animo la ferita più grossa. Vedere estranei in casa propria, portare via i propri effetti personali è un’esperienza davvero drammatica, che sicuramente non dimenticherà mai.

Messaggio choc: Karina non dimenticherà mai il volto dei ladri

Karina Cascella ha precisato che i ladri hanno rubato davvero tutto da casa. In questi giorni, infatti, la protagonista voleva indossare un paio di scarpe da ginnastica per uscire a fare la spesa, ma non le ha trovate. A quel punto ha realizzato che i malviventi avessero rubato anche quelle. Ad ogni modo, la cosa importante è che sua figlia Ginevra non era in casa al momento del misfatto e, per fortuna, non ha assistito a nulla.

I fan, chiaramente, si sono stretti al dolore di Karina ed hanno provato a darle conforto. Tra i vari utenti del web, però, c’è anche chi ha mostrato davvero poco tatto. Alcune persone, infatti, hanno infierito sullo stato d’animo di Karina dicendo che non avrebbe mai dimenticato i volti dei ladri. Ogni volta che si sarebbe messa a letto avrebbe rivissuto quell’orribile scena, La Cascella non ha potuto che rimanere nauseata dal comportamento di certi individui.