Antonella Clerici, parole shock sul compagno: “Non c’è interesse”. E’ crisi?

Antonella Clerici lascia senza parole i suoi fan dichiarando delle cose sul suo compagno Vittorio Garrone

Da tempo si parla di nozze tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Nonostante questo i due ancora oggi non sono arrivati al punto di giurarsi amore e eterno e sono in tanti a chiedersi il vero motivo. C’è aria di crisi nella coppia?

Antonella Clerici, la verità sulle nozze “mancate” con Vittorio

La conduttrice televisiva è legata all’imprenditore 58enne da sei anni. Per lui ha cambiato vita, trasferendosi insieme alla figlia Maelle, 13 anni da Roma ad Arquata Scrivia, in Piemonte, nella casa in campagna che tanto ama.

Al Corriere della Sera ha spiegato il motivo per cui ancora oggi non sono convolati a nozze.“Il bello del nostro rapporto è che nessuno dei due ha interessi materiali a stare con l’altro. Anche per questo, c’è un equilibrio che è meglio non toccare”, sottolinea Antonella Clerici.

Diversamente da quello che è stato scritto sui giornali Vittorio non le ha fatto nessuna proposta di matrimonio con tanto di anello.

Vittorio Garrone: “Mai dire mai”

A prendere la parola sulla questione nozze, oltre ad Antonellina è stato anche Vittorio. Ad oggi, il compagno della Clerici si è detto felice di stare accanto alla sua amata e che non ha bisogno di sposarla per vivere serenamente. In ogni caso non ha nascosto il suo desiderio di unirsi davanti a dio e a questo proposito ha detto: “Comunque, mai dire mai. Per me, il matrimonio è un atto d’amore. Anto non ama le sorprese, ma io gliele faccio”.

Quello che è certo ad oggi è che i due si amano alla follia e quando gli si chiede cosa gli piace l’uno dell’altra entrambi non rivelano: Lui è uno che c’è. C’è nelle cose importanti e c’è quando lascia un fiore con un biglietto sul cuscino”. “Lei c’è, nei dettagli, per come si prende cura di me nelle cose semplici. Insomma, una coppia perfetta!