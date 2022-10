GF VIP, Cristina minaccia Giaele: “L’affogo…” poi l’uscita infelice sui disabili (VIDEO)

Cristina Quaranta ha perso letteralmente il controllo in queste ore nella casa del GF Vip sta di fatto che ha pronunciato una minaccia contro Giaele De Donà. In particolar modo, l’ex volto di Non è la Rai si è scontrata sia con la ragazza sia con Nikita Pelizon.

Dopo tali scontri, poi, è andata in giardino e si è sfogata con Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi. In tale occasione ha pronunciato delle frasi piuttosto pesanti che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web.

La minaccia di Cristina contro Giaele

In queste ore, Cristina Quaranta ha dato luogo a delle uscite davvero pesanti al GF Vip ed ha pronunciato una minaccia contro Giaele. Nello specifico, la donna stava chiacchierando con Carolina ed Elenoire ed ha riportato una conversazione avuta con la De Donà. Nel farlo, poi, ha detto che la ragazza farebbe bene a non romperle le scatole, altrimenti l’affogherà in piscina.

Dinanzi queste parole così pesanti, Carolina ha accennato un sorriso, mentre Elenoire non ha fatto nulla. Come se nulla fosse, poi, Cristina ha continuato a sbottare contro Giaele dicendo di non volerla affatto nella sua camera. La donna ha ammesso di aver parlato anche con Antonino e i due sono d’accordo nel far sì che la ragazza non venga più nella loro camera e non si metta più sui loro letti. La Quaranta, poi, ha tirato in ballo anche Alberto, dicendo che anche lui non tollera la sua presenza in camera.

Lo scivolone sui disabili della Quaranta

Come se non bastasse la minaccia pronunciata contro Giaele, poi, Cristina ha compiuto uno scivolone anche contro Nikita nella casa del GF Vip. In particolar modo, la protagonista si è lamentata del fatto che la Pelizon le abbia riso in faccia durante i litigi. Per Cristina questa è una presa per i fondelli. In seguito, poi, l’ex volto di Non è la Rai ha simulato una discussione con Nikita imitando il suo comportamento.

Nel farlo ha pronunciato la parola “mongoloide”. Ricordiamo che in passato sono sorte molto polemiche nel momento in cui alcuni concorrenti si resero protagonisti di affermazioni del genere. Il pubblico, infatti, anche stavolta si è scagliato contro la Quaranta accusandola di essere una donna davvero piena di rancore e rabbia. Anche questo video, infatti, ha fatto il giro del web nel giro di poco tempo.