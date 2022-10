Marco Bellavia spiazza sull’ex Paola Barale: gesto inatteso da parte della showgirl

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di apprendere, questa sera Marco Bellavia arriverà in studio per parlare di quanto gli è accaduto e per un confronto diretto con i concorrenti. Prima di questo grande ritorno, però, il conduttore ha rilasciato un’intervista su Chi in cui ha spiazzato di Paola Barale.

I due hanno avuto una relazione un bel po’ di anni fa, prima che la donna sposasse Gianni Sperti. Malgrado le cose tra loro non abbiano funzionato, però, l’affetto è sempre rimasto intatto, sta di fatto che la showgirl, in questo periodo, ha compiuto un gesto inatteso. Vediamo di cosa si tratta.

Il legame tra Marco Bellavia e Paola Barale

Marco Bellavia è stato legato a Paola Barale un po’ di anni fa. I due intrapresero la loro storia ai tempi in cui il conduttore guidava Bim Bum Bam, mentre Paola era a La Ruota della fortuna. I due si amavano moltissimo, tuttavia, erano molto giovani. Questo, quindi, li spinse ad allontanarsi e a desiderare di vivere delle nuove esperienze. Poco dopo, poi, Paola intraprese la relazione con Gianni Sperti, con il quale convolò anche a nozze.

A quei tempi, Marco ha rivelato che molti credevano che Paola lo avesse lasciato poiché, ormai, lei era diventata troppo popolare e non voleva più stare con un uomo come Bellavia. Queste, però, sono sempre state solo delle malelingue, poiché tra i due è sempre rimasto un ottimo rapporto. Ancora oggi, infatti, ogni tanto si sentono e continuano a nutrire un affetto reciproco. Proprio nel parlare di tale legame, l’ex gieffino ha fatto una confessione inaspettata.

Il gesto della showgirl per l’ex dopo il GF Vip

In particolar modo, Marco Bellavia ha spiegato che Paola Barale abbia fatto un gesto molto bello nei suoi confronti in questo periodo. Dopo essere uscito dalla casa del GF Vip a causa delle sue fragilità psicologiche, Marco ha ricevuto il sostegno e il supporto di tantissime persone e tra queste c’era anche Paola. La donna, infatti, le ha mandato un messaggio all’interno del quale ha provato ad infondergli tanto coraggio e forza.

Effettivamente, l’intento della donna è andato a buon fine, poiché le sue parole sono riuscite a sortire gli effetti sperati. A tal riguardo, Marco ha detto di reputare la sua ex una donna meravigliosa con un grande cuore. Insomma, poco alla volta sembra proprio che Marco si stia rimettendo in sesto e stia ricostruendo i cocci della sua vita.