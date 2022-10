Il Paradiso delle signore trama 24 ottobre: Salvatore in ansia per Anna

La puntata di lunedì 24 ottobre del Paradiso delle signore comincerà con un’ennesima richiesta disperata di Ezio e Veronica verso Adelaide. Quest’ultima è l’unica che può intercedere per far sì che l’uomo ottenga l’annullamento del matrimonio con Gloria.

Salvatore, intanto, farà una scoperta su Anna e si renderà conto che la donna non ha mai ricevuto i fiori che lui le ha mandato. Per tale motivo, comincerà a preoccuparsi. Vito Lamantia, intanto, verrà presentato a tutti come il nuovo contabile dello shopping center.

Flora preoccupata per il suo posto al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio e Veronica continueranno a portare avanti la loro battaglia nella speranza di ottenere l’annullamento del matrimonio tra l’uomo e Gloria. Al grande magazzino, intanto, ci sarà molta tensione. Vittori, infatti, si congratulerà con Maria per lo splendido lavoro fatto con la baronessina Foppa.

Per contro, però, il direttore dello shopping center non sarà altrettanto entusiasta per le proposte fatte da Flora. Quest’ultima ha lavorato alla progettazione di nuovi bozzetti, ma non otterrà da Conti il risultato sperato. Questo, chiaramente, contribuirà a fomentare sempre di più i dubbi della donna. Flora comincerà a temere che la sua posizione nel grande magazzino possa essere in serio pericolo.

Trama 24 ottobre: Salvatore in ansia per Anna

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 24 ottobre verrà presentato un nuovo dipendente. Vito Lamantia è riuscito ad ottenere il posto di cintabile dello shopping center. Ricordiamo che, in un primo momento, l’uomo fu scartato. Per una fatalità del destino, però, il protagonista è tornato nuovamente in gioco ed è stato addirittura scelto per ricoprire tale incarico. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore comincerà a preoccuparsi seriamente per Anna. Il giovane le ha fatto recapitare dei fiori in America, ma essi non sono mai arrivati a destinazione.

Tale notizia, chiaramente, comincerà a turbare non poco il giovane, il quale inizierà ad indagare sulla faccenda credendo sia accaduto qualcosa. Per quanto riguarda Ezio e Veronica, invece, i due riceveranno finalmente la notizia definitiva. La Sacra Rota ha deciso cosa fare in merito all’annullamento del matrimonio dell’uomo con Gloria. Quale sarà l’esito? Non resta che attendere le prossime puntate del Paradiso delle signore per saperne di più-.