GF Vip, Luca Salatino svela con quante donne è stato prima di Soraia: la risposta spiazza tutti

In queste ore, Luca Salatino si è lasciato andare a delle confidenze molto interessanti nella casa del GF Vip. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della sua vita sentimentale prima di conoscere Soraia Allam.

Nello specifico, si è soffermato sul numero di ragazze che è riuscito a conquistare, prima di fare breccia nel cuore dell’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano. La cifra esposta da Luca ha lasciato tutti letteralmente basiti.

Ecco con quante donne è stato Luca Salatino prima di Soraia Allam

Luca Salatino è tra i protagonisti più amati di questa edizione del GF Vip. Ad essere apprezzata è, soprattutto, la sua genuinità e il suo modo di fare sempre disponibile e altruista. In molti, inoltre, apprezzano molto di lui anche il modo in cui parla della sua fidanzata Soraia. In più occasioni si è lasciato andare alle lacrime dichiarando di sentire davvero moltissimo la mancanza della donna.

Durante una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura, però, Luca ha fatto un discorso che esula dalla sua attuale fidanzata. In particolar modo, il giovane ha svelato con quante donne sia stato prima di conoscere l’Allam. A tal proposito, Salatino ha esordito dicendo di essere stato davvero con tante ragazze, tuttavia, nessuna di loro era quella giusta, almeno fino a quando non ha incontrato l’attuale fidanzata. Ad ogni modo, Luca ha svelato di essere stato con circa 200 ragazze.

La precisazione del concorrente del GF Vip e la reazione della fidanzata

I compagni d’avventura sono rimasti assolutamente spiazzati da questa confessione, sta di fatto che George Ciupilan ha fatto notare che si tratta di un numero davvero molto elevato. Luca Salatino, però, ci ha tenuto a precisare ai concorrenti del GF Vip che nessuna di queste donne è mai stata in grado di donargli ciò che gli dà Soraia. Attualmente, infatti, sente che l’Allam è la persona giusta per lui.

Nella sua vita, Luca è stato con donne anche molto più grandi di lui. Tuttavia, la maturità e la sinergia che sente con Soraia non ha eguali. Di queste parole sarà sicuramente felice la ragazza, un po’ meno lo sarà di apprendere il numero considerevole di ragazze che ci sono state prima di lei. Almeno per il momento, però, la giovane non è intervenuta sulla questione. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.