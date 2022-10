Grande Fratello Vio, scatta la rissa durante la notte: “urla e pianti”, la regia censura ma il video c’e!

Cosa è accaduto subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip? Il pubblico preoccupato

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del grande fratello Vio e dagli ascolti si evince che il pubblico ha preferito il programma di Signorini.

Durante la diretta non sono mancati colpi di scena, eliminazioni e scontri faccia a faccia. Molto emozionante la parte in cui Marco Bellavia ha tirato fuori tutto ciò che pensa sui suoi ex coinquilini, portando riflessione ma anche indignazione tra i presenti.

A quanto pare però dopo la diretta in Casa c’è stato un duro scontro che ha sconvolto i telespettatori tanto da costringere la regia a censurare.

Grande Fratello Vip: scoppia la rissa tra Amaurys e Gene Gnocchi

Tutto è accaduto subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Lo scontro si è acceso tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Addirittura la regia si è ritrovata costretta a censurare la lite, ma i telespettatori hanno avuto comunque modo di ascoltare tutto!

L’affronto è partito da Amaurys, il quale ha perso completamente le staffe con Charlie definendolo falso di mer**. Le telecamere hanno cercato di inquadrare altrove ma per il pubblico a casa era ormai già troppo tardi. “Tu parli solo di ca…e Charlie! Mi hai rotto il c..o, non ti avvicinare! Mi hai rotto il ****.

Ovviamente tutti si sono chiesti da cosa sia stato scaturito questo scontro e sembra che dietro tale follia ci sia stato Marco Bellavia.

Per me è l’uccello che sembra stia assistendo alla litigata sussultando a ogni imprecazioni di Amaurys #GFvip pic.twitter.com/Gyy13apwkw — Sometimes_C (@sometimes_c) October 21, 2022

La regia censura ma il video fa il giro del web

I gieffini si trovavano in giardino per discutere su quanto accaduto con l’ex conduttore di Bim Bum Bam. Dopo qualche minuto, ecco che Perez è rientrato in casa e ha iniziato a urlare contro Gnocchi.

Di conseguenza i ragazzi fuori sono corsi dentro per cercare di calamre i toni. Dopo anche la produzione ha chiamato i due per farsi da spiegazioni.

In seguito, Charlie Gnocchi ha spiegato a Luca Salatino e Antonino Spinalbese i motivi che avrebbero generato la furia del collega. Sembra che Perez non abbia apprezzato il fatto che il comico abbia chiesto ai suoi coinquilini di non parlare più di Marco.