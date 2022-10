Attilio Romita nuovo attacco contro il GF Vip: svela scene censurate e presunti “giochetti”

In questi giorni, Attilio Romita è un vero fiume in piena contro gli autori del GF Vip. Un po’ di giorni fa, il protagonista aveva insinuato che ci fossero dei concorrenti di serie A e altri di serie B. Stavolta, invece, ha parlato di alcune scene che, secondo il suo punto di vista, sembrerebbero essere state volutamente censurate dalla produzione.

Nello specifico, il concorrente ha portato alla luce alcuni comportamenti adoperati dallo staff del programma che, a quanto pare, non gli sono affatto piaciuti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco le scene censurate dal GF Vip svelate da Attilio Romita

Attilio Romita sta smascherando gli autori del GF Vip di continuo. Il protagonista ha cominciato dicendo che nel cast ci fossero dei concorrenti preferiti, che vengono salvati con l’immunità nel momento in cui sono a rischio nomination. Questo, secondo il punto di vista del giornalista, è un comportamento assolutamente inappropriato e imparziale, che non fa altro che generare tensioni in casa. Ad ogni modo, come se non bastasse, in queste ore, il concorrente ha detto anche molto altro.

In particolare, Attilio ha preso come riferimento la scorsa puntata del GF Vip, in cui Giaele confidava ad alcuni coinquilini le paure che ha sul suo matrimonio. In quel dibattito, però, era presente anche Attilio, il quale le faceva delle domande alquanto sagaci e pungenti. Al momento del montaggio, però, tutto questo non è mai andato in onda. Secondo l’opinione di Romita, dunque, gli autori avrebbero volutamente censurato tali parti per non mandare in onda clip relative a lui.

Attilio e i “giochetti” degli autori

Le accuse mosse da Attilio Romita contro gli autori del GF Vip, dunque, si stanno facendo sempre più pesanti. Il giornalista ha anche insinuato che simili “giochetti” venivano spesso fatti anche al telegiornale, pertanto, li conosce perfettamente. Insomma, la situazione sta diventando sempre più spinosa e insostenibile, al punto che risulta assolutamente necessario un chiarimento.

Il clima all’interno della casa sta diventando sempre più pesante e la tensione si taglia con il coltello. Dopo aver dato luogo a questo sfogo contro la produzione, infatti, Attilio si è scontrato anche con Charlie Gnocchi. I due hanno avuto un diverbio particolarmente acceso terminato con la richiesta da parte del giornalista di far allontanare Charlie da lui in quanto non avesse intenzione di interagire con lui.