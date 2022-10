Gemma Galgani, che fortuna! Flirt con l’uomo più desiderato

Lo sapete che Gemma Galgani ha avuto una storia con un personaggio famoso?

La protagonista di Uomini e donne a avuto diverse storie nella sua vita. Comm in molti sanno Gemma Galgani è stata anche sposata per quasi un anno. Ma prima di convolare a nozze, la settantaduenne ha avuto un flirt con un personaggio molto famoso della tv. Siete curiosi di sapere chi è?

Uomini e donne: Gemma Galgani ha davvero avuto una storia con lui?

Cosa c’è stato realmente tra Walter Chiari e Gemma Galgani? Un’intesa professionale, come sostiene lei, o una storia d’amore dove lei era “l’amante”, come sostiene invece Tina Cipollari?

L’opinionista ha sostenuto che a tirare in ballo Chiari è stata la stessa dama di Uomini e donne tempo fa in un’intervista.

La signora torinese aveva rivelato di essere stata l’amante dell’attore. Dinanzi alla negazione di Gemma, Tina ha chiesto alla De Filippi di chiamare il giornalista e capire cosa realmente ha detto.

Ad oggi non sappiamo a quale chiacchierata si riferisse Tina ma possiamo dire in quale ha parlato Gemma di Walter.

Le parole della dama torinese

In un’intervista rilasciata a Di Più, Gemma ha fatto sapere che in passato ha avuto una simpatia per Walter Chiari. Lui era famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro, e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli”. Proseguì poi affermando:

“Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione. Poi, per dispetto, lui alla fine mi disse: ‘Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto’. E all’ultima serata non si presentò. Era davvero imprevedibile, Walter”.

Quindi dalle sue parole si capisce che la simpatia che ha avuto per l’attore era solo a livello professionale. Tra di loro infatti non c’è mai stato nulla. Se ne sarà fatta una ragione adesso Tina? Intanto, la dama a 12 anni dalla sua prima partecipazione al dating show continua ad essere molto amata e seduta dal pubblico italiano. Chissà se un giorno troverà davvero il suo amore.