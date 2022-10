Pamela Prati è innamorata di Marco Bellavia? La confessione fuori onda al GF Vip

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip c’è stato il tanto atteso ritorno in casa di Marco Bellavia. la prima persona tra i concorrenti ad avere un contatto diretto con lui è stata Pamela Prati.

Successivamente, poi, l’ex concorrente è entrato in casa ed ha parlato con i suoi ex coinquilini, facendo loro una bella lavata di testa. Naturalmente, le sue accuse non erano minimamente rivolte a Pamela, per cui ha avuto solo parole gentili. Dopo tale blocco, poi, la Prati ha fatto una confessione inattesa.

Il ritorno di Marco Bellavia al GF Vip

Tra Pamela Prati e Marco Bellavia stava nascendo qualcosa nella casa del GF Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, però, è uscito prima che potesse accadere qualcosa a causa dei suoi disagi emotivi e psicologici. A quanto pare, però, quei giorni trascorsi in casa sono bastati alla Prati per cominciare a nutrire qualcosa per lui. Durante la puntata di ieri del GF Vip, infatti, c’è stato un confronto tra i due, durante il quale entrambi si sono mostrati tanto propensi ad approfondire la conoscenza.

Ad ogni modo, l’impensabile è accaduto dopo tale incontro. In seguito, infatti, Marco ha incontrato anche il resto del gruppo ed ha avuto modo di esprimere a loro faccia a faccia tutto il suo stato d’animo. Dopo tale blocco, poi, i vipponi sono tornati in casa e Pamela è sembrata davvero molto felice di come siano andate le cose con Bellavia. Nel notare la gioia nei suoi occhi, Patrizia Rossetti le ha fatto una domanda scomoda, ovvero, le ha chiesto se si sia innamorata di lui.

La confessione inattesa di Pamela Prati durante un fuori onda

Posta dinanzi il fatto compiuto, Pamela Prati ha dato una risposta spiazzante su Marco Bellavia. Nello specifico, la donna ha sorriso ed ha ammesso di essere davvero molto presa dall’uomo. Inoltre, è rimasta profondamente felice da come siano andate le cose durante tale incontro, pertanto, parlare di amore è forse ancora un po’ prematuro, tuttavia, pare proprio che la donna sia sulla buona strada.

I telespettatori sono rimasti alquanto basiti dalla capacità con la quale la showgirl riesce a legarsi alle persone. Tra i due, infatti, non c’è stato assolutamente nulla, pertanto, parlare già di innamoramento sembra una cosa inverosimile. Ad ogni modo, considerando il trascorso della protagonista, nulla è mai detto.