Tale e quale show, Malgioglio demolisce la Marini: più che Shakira una sciagura!

Cristiano Malgioglio demolisce Valeria Marini

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale show. Il programma condotto da Carlo Conti continua la sua programmazione, con tanto successo. Protagonista della serata di ieri come sempre Valeria Marini che è finita nel mirino di Malgioglio.

Il paroliere non apprezza l’esibizione della Marini

Da Shakira a ‘Sciagura’ è un attimo, questo è il commento del noto cantautore italiano dopo aver visto ed ascoltato l’esibizione di Valeria Marini. Nel corso della quarta puntata del talent show di Carlo Conti la show girl si è esibita travestendosi nei panni della nota cantante colombiana.

Una performances per niente gradita dal paroliere che non si è affatto risparmiato nel criticarla. Dopo aver ascoltato imbavagliato la rivisitazione di Waka Waka, l’artista ha preferito non commentare a parole ma ha mostrato dei cartelli: “Dopo un’esibizione così sconcertante meglio tacere“.

Su invito di Conti però è stato invitato a parlare, ed ecco che è subito arrivato un nuovo attacco: Sei stata veramente… Io sono sconvolto… Come si dice? Uno scempio. Ma come si fa ad imitare Shakira, amore, che è pazzesca? Hai stonato dall’inizio alla fine. Amore, ma tu non sai neanche imitare Valeria Marini. Ma perché ti devo dire che sei brava? Non sei brava”.

Bravissima Virginia Raffaele che imita Valeria Marini che imita Shakirapic.twitter.com/I2l5rHnRlr — Procrastinante (@PoIizia_Postale) October 21, 2022

La risposta della Marini

Valerina Marini dopo aver sentito le parole di Cristiano Malgioglio ha subito risposto alle accuse sottolineando che non si è affatto offesa. La show girl si è detta convinta della sua performances facendo notare al giudice che dice sempre le stesse cose. Dici sempre le stesse stupidaggini, non ti crede nessuno.

Ma Cristiano non si è fatto intimorire dall’amica e le ha fatto notare che anche gli strumenti musicali quando la sentono cantare si fermano morendo. E’ come se io imitassi Barbara Streisand, grazie a questi pareri che ti do a te cara, vai, ovunque“