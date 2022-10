Oroscopo 23 ottobre 2022, classifica Toro in risalita, Acquario polemici

Secondo l’oroscopo del giorno 23 ottobre 2022, i nati sotto il segno della Vergine devono essere un po’ più razionali. I Capricorno, invece, possono levarsi qualche piccola soddisfazione.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Ottimo momento per l’amore. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe ricevere belle sorprese. Le coppie stabili, leggermente in crisi, potrebbero ritrovarsi. Nel lavoro tutto procede secondo i vostri piani.

2 Capricorno. Tra oggi e domani potrebbe esserci qualche bel cambiamento in amore. Nel lavoro potreste riuscire a levarvi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. Ricordate che le soddisfazioni arrivano sempre per chi sa aspettate.

3 Toro. I nati sotto questo segno stanno gradualmente risalendo la cresta dell’onda. L’Oroscopo del 23 ottobre vi invita a credere molto in voi stessi e nelle vostre capacità. Non vi arrendete al primo ostacolo.

4 Leone. Amate circondarvi di persone, tuttavia, poche vi conoscono veramente e con poche vi aprite del tutto. Cercate di mantenere un profilo alto a lavoro. Darsi un tono potrebbe rappresentare un’arma importantissima in questo momento.

5 Scorpione. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario osare e andare avanti fino in fondo. Ebbene, questo è proprio uno di quei momenti. Dal punto di vista professionale siete molto organizzati e risoluti.

6 Bilancia. Siete un po’ impazienti. Cercate di impegnarvi allo scopo di raggiungere gli obiettivi sperati e non temporeggiate. In amore potreste essere un po’ inibiti dalla paura di restare scottati, come forse accaduto in passato.

Previsioni astrali 23 ottobre ultimi sei segni

7 Vergine. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l’amore. Ad ogni modo, cercate di seguire sempre il vostro istinto e il vostro cuore. Nel lavoro, invece, dovete essere razionali e risoluti.

8 Gemelli. Le bugie hanno le gambe corte. Ricordate che tutti i nodi vengono sempre al pettine prima o poi. Che voi siate vittime o carnefici di atteggiamenti simili, sappiate che presto tutto verrà a galla, quindi, meglio essere onesti.

9 Acquario. Le previsioni dell’oroscopo del 23 ottobre 2022 denotano una vena di polemicità nei vostri comportamenti. Non vi sta bene nulla e la cosa potrebbe causare qualche piccolo risentimento nella vita di coppia.

10 Ariete. Mettete da parte i problemi lavorativi quando siete in famiglia. Ricordate che è necessario saper distinguere gli ambienti, altrimenti potrebbero esserci dei problemi irrisolvibili. Buon momento per i nuovi incontri.

11 Sagittario. ci vuole organizzazione per mettere a punto alcune faccende in sospeso. Potete contare sulla vicinanza delle persone care, ma cercate di non approfittare della loro eccessiva disponibilità.

12 Pesci. Siete un po’ tesi e la cosa potrebbe cominciare a rendervi particolarmente nervosi. In amore è necessario fare un po’ di ordine, nel vostro cuore e nella vostra mente. Dal punto di vista professionale, invece, siete nel caos.