Carolina Marconi in lacrime dopo la rissa al GF Vip, confessione inedita: “Ho subito violenze”

Nel corso della notte appena trascorsa si è sfiorata la rissa nella casa del GF Vip tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. A rimanere piuttosto turbata dall’accaduto è stata Carolina Marconi.

La ragazza è stata tra le prime a provare a fare da paciera, tuttavia, dopo quel brutto litigio, ha avuto un crollo nervoso ed è scoppiata in lacrime. In tale occasione, infatti, la giovane ha fatto una confessione inedita che ha lasciato tutti senza parole.

La confessione inedita di Carolina Marconi dopo la rissa al GF Vip

Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno avuto un diverbio molto acceso stanotte. Carolina Marconi ha provato a sedare gli animi dei due concorrenti del GF Vip, senza ottenere molti risultati. Quando la situazione è rientrata, però, la ragazza ha avuto un crollo. Nello specifico, è andata verso Amaurys e lo ha redarguito per il comportamento assunto. La giovane ha ammesso di essersi molto spaventata per i toni usati dall’uomo durante il diverbio.

A tal proposito, Carolina ha voluto toccare un tasto per lei molto dolente. In particolar modo, ha detto di essere rimasta molto toccata dall’accaduto poiché le ha riportato alla mente dei bruttissimi episodi che ha vissuto in passato. In particolare, la ragazza ha ammesso di aver subito delle violenze, sia fisiche sia verbali, pertanto, quando assiste a scene del genere prova una certa impressione.

Carolina non può parlare delle violenze subite, Amaurys si scusa

Dinanzi la confessione di Carolina Marconi, Amaurys si è scusato ed ha provato a rincuorare la coinquilina del GF Vip. Nello specifico, il nuotatore ha ammesso di non sapere che la donna avesse vissuto tutto ciò, pertanto, è estremamente dispiaciuto se i toni adoperati possano averla ferita in qualche modo. Carolina ha accolto le scuse e poi ha precisato che, in tale contesto, non può parlare di queste dinamiche.

Quando i due saranno entrambi fuori dalla casa, avranno modo di parlare e Perez potrà sapere cosa sia accaduto davvero alla sua compagna d’avventura. Nel frattempo, anche i numerosi telespettatori che hanno trascorso ore dinanzi la tv per assistere alla lite infuocata di stanotte, sono rimasti spiazzati dalle confessioni di Carolina. Nessuno sapeva che avesse subito delle violenze fisiche. Ad ogni modo, a quanto pare, la donna non ne parlerà, probabilmente perché è vincolata a non farlo da qualche situazione esterna. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.