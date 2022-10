Uomini e Donne registrazione 20 ottobre: Ida chiede a Riccardo se la ama

Giovedì 20 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato sia degli esponenti del trono over, sia di quelli del trono classico. Soprattutto tra i primi non sono mancati i colpi di scena.

Al centro dell’attenzione ci sono stati, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno dato luogo ad una discussione davvero molto animata a seguito della quale Alessandro Vicinanza ha paventato l’ipotesi di andare via. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Cosa è accaduto al trono over di Uomini e Donne nella registrazione del 20 ottobre

Nel corso della registrazione del 20 ottobre di Uomini e Donne si è parlato di Ida e Riccardo. A quanto pare, la storia tra i due non si è ancora conclusa, pertanto, hanno continuato a discutere. Ad un certo punto del dibattito, poi, la Platano ha fatto una richiesta alquanto inaspettata al suo interlocutore. Nello specifico, la dama ha esortato il giovane a scrivere su di un bigliettino se l’amasse oppure no.

Riccardo, però, ha deciso di non cimentarsi in questo giochetto, sta di fatto che si è rifiutato di assecondare la proposta della sua interlocutrice. La cosa, chiaramente, ha fatto innervosire la donna. A mostrarsi particolarmente adirato, è stato soprattutto Alessandro. Vicinanza e la Platano, infatti, sono usciti insieme anche nei giorni antecedenti questa registrazione e tra loro ci sono stati dei baci. Nell’assistere a questo ennesimo teatrino, dunque, il cavaliere ha manifestato la volontà di andare via dalla trasmissione.

Ritorni e discussioni al trono classico

Ci ha pensato l’intervento di Maria De Filippi a tranquillizzare gli animi. La conduttrice, infatti, ho fatto ragionare il giovane, il quale ha deciso di rimanere nel programma. Per Gemma Galgani, invece, nella registrazione del 20 ottobre è sceso un nuovo cavaliere. Tina Cipollari, però, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo dissenso al riguardo. Anche Alessandro senior ha fatto la conoscenza di nuove spasimanti.

Al trono classico, invece, la linea ha portato in esterna Francesco e i due si sono trovati piuttosto bene. La ragazza, poi, ha chiesto di voler rivedere Alessio Campoli, il corteggiatore che la volta scorsa si era auto eliminato. Federica è uscita con Stefano generando le ire di Federico. Quest’ultimo ha addirittura manifestato la volontà di andare via. Anche in questo caso, però, è stato fondamentale l’intervento di Maria De Filippi, la quale lo ha fatto ragionare. Per quanto riguarda gli uomini, infine, Federico D. è uscito con due ragazze nuove, mentre dell’altro non si è affatto parlato.