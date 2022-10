Ecco come si fa cultura con la musica e il fitness

Quando si parla di cultura – e lo si fa spesso in riferimento alla sua importanza e alla necessità di investirvi – lo si fa in relazione non a un insieme di nozioni astratte, ma a un complesso di elementi che costituiscono l’identità e la personalità di un essere umano. La cultura, infatti, dizionario alla mano, è l’insieme di quegli elementi (non solo studio, letture e insegnamenti ricevuti, ma anche esperienze, influenza con l’ambiente e capacità di rielaborazione) che contribuiscono ad arricchire lo spirito di una persona migliorandone le facoltà individuali.

Oggi un modo particolarmente diffuso e dalle enormi potenzialità è quello di usufruire delle esperienze di fitness musicale all’aperto. Conosciamo meglio di cosa si tratta e perché gli eventi di Street Workout Italia sono occasioni di cultura e benessere cui partecipare.

Lo Street Workout come strumento di cultura

Superato il pregiudizio schematico per cui la cultura è mera conoscenza nozionistica possiamo comprendere meglio l’alto valore culturale delle attività di Street Workout Italia. Parliamo di eventi, incontri e manifestazioni in cui un gruppo più o meno ampio di persone si ritrovano per seguire allenamenti di fitness in modo non convenzionale. Ovvero indossando ciascuno delle particolari cuffie wireless che permettono di isolarsi dal caos esterno e di entrare in comunicazione privilegiata con gli istruttori e con i compagni di avventura.

Una realtà tecnologica e di grande ambizione capace di trasmettere cultura e di farla vivere a ogni appuntamento. Questo è possibile grazie ad attività di fitness svolte in gruppo e all’aperto dove l’esercizio fisico, il movimento, l’ambiente circostante, la passione, la musica, il divertimento e la socializzazione sono gli elementi che formano l’identikit degli eventi Street Workout Italia.

Questa è cultura, la capacità di trasmettere valori, migliorare le facoltà individuali dei partecipanti, arricchirne lo spirito e offrendo un contributo prezioso in termini di accrescimento della qualità della vita.

Un tesoro di benefici accessibili a tutti, perché gli eventi di Street Workout Italia rappresentano un’opportunità di benessere senza limiti a cui tutti possono accedere.

La cultura del benessere

Cuore delle attività di Street Workout è quello di incentivare la cultura del benessere. Ovvero l’insieme di ciò che concorre per stare bene. Il benessere, anche secondo le definizioni mediche ufficiali, è l’equilibrio tra la dimensione biologica, psicologica e sociale dell’individuo. Le attività di Street Workout sintetizzano perfettamente queste tre dimensioni.

Il benessere biologico tramite un’attività fisica mirata e adeguata alle necessità di ogni partecipante; il benessere psicologico grazie all’esercizio fisico svolto all’aperto in luoghi di valore storico, paesaggistico, architettonico e naturalistico. Il tutto in un contesto di gruppo e divertimento nel quale il benessere sociale viene curato con profonda attenzione.

La cultura degli eventi di Street Workout Italia è anche conoscenza per il territorio nel quale vengono organizzati e svolti. Un incentivo a scoprirne la storia, le caratteristiche, i luoghi simboli e le bellezze tipiche non stando seduti in un’aula o ascoltando una conferenza, ma vivendo la ricchezza di quei luoghi raggiungendoli fisicamente.

Un contributo fondamentale contro quello stile di vita sedentario che soffoca la serenità e le potenzialità dei giovani e degli adulti. Una realtà che attraverso la musica diffusa tramite le cuffie wireless e tramite il fitness praticato all’aperto concretizzano le diverse forme di benessere permettendo a tutti i partecipanti di farle proprie. E di riflettere in ogni sfera della propria vita, da quella personale a quella familiare e professionale. Perché il benessere, quello sano e totale, non conosce limiti.