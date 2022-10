Ambra Angiolini beccata con lui: “in auto????” Il retroscena bollente!

Addio Massimiliano Allegri, ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Ambra Angiolini

La vita amorosa dell’attrice, cantante e conduttrice da quanto si è separata da Francesco Renga è continuamente sotto i riflettori. Ambra Angiolini, sembra aver archiviato anche la sua relazione con Massimiliano Allegri e ora Dagospia ha sganciato la bomba.

Ambra Angiolini pizzicata proprio con lui…

Cosa ci facevano – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – l’altra notte assieme a Milano in auto e in grande ‘confidenza’ Ambra Angiolini e Gianluca Grignani?”. Si avete capito benissimo proprio lui…

Come già detto in precedenza, Grignani se tale pettegolezzo fosse vero, non sarebbe di certo il primo cantante che è passato nella vita amorosa dell’attrice. Per più di 10 anni l’Angiolini è stata accanto a Renga e dalla loro storia ha avuto anche due splendidi ragazzi che oggi sono poco più che adolescenti. Il rapporto tra i due ex attualmente è di stima e di affetto, ma non si può dire lo stesso con Allegri.

Come in molti sapranno anche la storia con Massimiliano è finita pochi mesi fa dopo tante voci di corridoio, dove si parlava di crisi. Stando sempre alle news circolate in rete i due non si sono salutati nel migliore dei modi, pare addirittura che Ambra lo abbia tradito. Ovviamente nulla è certo e mai stato confermato ad oggi.

Piovono critiche per l’attrice

Nelle ultime ore ha ricevuto parecchie critiche da parte dei telespettatori di X Factor, che non hanno affatto gradito le sue scelte. Infatti, le prime sono arrivate dal pubblico presente le Last Call, ovvero la selezione delle squadre da portare ai live.

Per tanti Ambra Angiolini avrebbe scelto degli artisti di livello inferiore rispetto a quelli scartati. L’inizio della fine è stato giovedì scorso, quando ha mandato a casa Colin McDonald”. In tanti non hanno condiviso le sue decisioni e si sono scagliate contro di lei. Qualcuno l’ha invitata addirittura ad andare a casa e a dedicarsi ad altro.