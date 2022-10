Tu si que vales, Mammuccari offende Belen: il web si scatena!

Teo Mammucari offende Belen con una parolina non proprio galante.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales. Oltre al siparietto simpatico con protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, al pubblico a casa non è passato inosservata un’affermazione di Teo Mammuccari su Belen Rodriguez.

Tu si que vales: Il conduttore offende la modella argentina

Il noto conduttore televisivo, come ben sanno i suoi appassionati non è una persona che ha paura del pregiudizio o altro. Teo Mammuccari lo ha già dimostrato nella sua lunga intervista a Verissimo dove più volte ha espresso paroline poco carine nei confronti di Silvia Toffanin.

Infatti, in più occasione le ha dato della paracu*a ma anche della cretina… Lo stesso ha fatto anche ieri, nella messa in onda di Tu si Que vales. Dopo la gag degli orsetti, in studio è sbarcato Roberto Botta, campione e capitano della nazionale italiana di Taekwondo.

L’atleta ha dato sfoggio delle proprie doti e ha invitato il comico a colpire un birillo con un calcio posto sulla sua testa. Teo non ci ha pensato due volte ad accettare ma prima si è riscaldato tra il beffeggiamento dei colleghi.

Belen Rodriguez ha iniziato a ridere e subito Mammuccari l’ha risposta con una parolina poco galante. “Belen, sei cretina, lo sai?”, ha detto. Nessuna polemica su questo dato che i due sono da anni molto amici ed hanno tanta confidenza.

Teo Mammuccari la combina grossa

Dopo il riscaldamento, Teo Mammuccari si è detto pronto per mettersi in gioco e ha subito tentato di colpire il birillo. Non è andata per nulla bene: non essendo riuscito ad alzare abbastanza la gamba, ha dato un calcione al povero ragazzo del Taekwondo, chiedendo scusa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Fortunatamente il giovane indossava un caschetto protettivo non si è fatto male. Ovviamente, dopo la performances, il web si è scatenato ricordando la figura di m**da paradossale!