Pamela Prati, cachet da capogiro per partecipare al GF Vip e per “ripulire” la sua immagine

In queste ore sono trapelate alcune notizie sconcertanti in merito al presunto cachet da capogiro percepito da Pamela Prati per prendere parte al GF Vip. In particolar modo, pare che, prima di accettare di entrare nella casa più spiata d’Italia, Pamela abbia dettato delle condizioni piuttosto ferree.

Giuseppe Candela ha svelato che la donna avrebbe imposto la presenza costante del suo avvocato in studio, in modo da poter intervenire ogni volta che lo avrebbe ritenuto necessario. Inoltre, anche la trattazione della tematica inerente Mark Caltagirone pare sia stata soggetta a molte censure e restrizioni. Vediamo cosa è emerso.

Ecco il cachet da capogiro di Pamela Prati al GF Vip

La presenza di Pamela Prati come concorrente del GF Vip è, sicuramente, ingombrante e molti si chiedono quale sia il cachet percepito dalla donna. Ebbene, stando a quanto emerso su Dagospia, pare proprio che la showgirl abbia pattuito con gli autori del reality show un compenso da capogiro. Nello specifico, pare si tratti di 30 mila euro a settimana. Questa, però, non è l’unica notizia inerente la concorrente.

Nello specifico, infatti, sembrerebbe anche che Pamela abbia dettato una serie di condizioni allo scopo di realizzare una sorta di pulizia della sua immagine dopo il caso Mark Caltagirone. Durante le varie puntate, infatti, Alfonso Signorini ha affrontato il caso in questione lasciando che la showgirl risultasse come l’unica vittima di tutta la situazione. Ebbene, questa pare sia stata una strategia pattuita sin dal primo momento dalla showgirl con gli autori.

Le numerose condizioni dettate dalla showgirl e altri dettagli sul “Pratiful”

Tale situazione giustificherebbe anche la presenza dell’avvocato di Pamela Prati fissa nello studio del GF Vip. Si vocifera, infatti, che la showgirl abbia accettato di prendere parte al programma solamente a condizioni serrate. Tra di queste ci sarebbe anche la richiesta di cancellare da Mediaset Play tutte le puntate di Live non è la D’Urso in cui era presente Pamela.

Tra le varie notizie trapelate in merito a questa faccenda, poi, c’è anche quella relativa al fatto che Netflix pare stia lavorando alla preparazione di un documentario improntato proprio sul cosiddetto “Pratiful”. Al momento, però, non ci sono molte notizie a riguardo. Infine, restando in tema di cachet, pare proprio che Eliana Michelazzo abbia deciso di partecipare a titolo gratuito alla scorsa puntata di Verissimo non percependo alcun compenso.