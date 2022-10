Alessandra Mussolini rifiuta di esibirsi a Tale e Quale Show e lascia la sala prove: “C’era un accordo”

A quanto pare è scoppiato il caos dietro le quinte di Tale e Quale Show tra Alessandra Mussolini e lo staff. La concorrente, infatti, ha avuto un duro screzio con gli autori a causa dell’imitazione di sua zia Sophia Loren.

Stando a quanto rivelato dal manager della showgirl, infatti, pare che la donna si sia rifiutata di imitare tale personaggio. Alessandra avrebbe anche portato alla luce l’esistenza di un accordo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Ecco perché Alessandra Mussolini non vuole esibirsi a Tale e Quale Show

Venerdì prossimo ci sarà una nuova puntata di Tale e Quale Show, tuttavia, l’esibizione di Alessandra Mussolini pare sia a rischio. Come trapelato al termine della scorsa messa in onda, Carlo Conti ha informato Alessandra del fatto che avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren. In quel momento, la concorrente è rimasta basita, tuttavia, non ha replicato più di tanto. In questi giorni, però, la protagonista si è recata nella sala prove per iniziare ad esercitarsi sull’esibizione.

Ebbene, proprio durante le prove sarebbe scoppiato il caos. Alessandra Mussolini pare si sia rifiutata di indossare la parrucca per imitare sua zia. In seguito, poi, sembrerebbe aver avuto uno sfogo molto pesante a seguito del quale ha abbandonato la sala prove. In tale occasione, avrebbe detto che tra lei e la produzione c’era un accordo secondo il quale lei non avrebbe mai dovuto imitare sua zia. Questo accordo, però, pare non sia stato rispettato.

Interviene il manager della Mussolini

Il manager di Alessandra Mussolini, infatti, ha pubblicato un post sui social in cui ha dichiarato che l’esibizione della sua assistita nella prossima puntata di Tale e Quale Show potrebbe essere seriamente a rischio. Il video in questione è stato condiviso anche dalla stessa Alessandra sul suo account Instagram. In tale occasione, la donna ha chiarito i motivi della sua dura sfuriata.

In particolare, ha detto di non voler imitare sua zia semplicemente per una questione di responsabilità. La produzione le aveva assicurato che questo non sarebbe accaduto, mentre nella scorsa puntata si è verificato tutt’altro. La Mussolini ha spiegato che non si sente di fare questa esibizione. La situazione, dunque, al momento è in una fase di stallo. Non si sa se all’ultimo le verrà assegnato un altro personaggio, oppure se non si esibirà affatto.