Marco Bellavia chiede l’immediata squalifica di un concorrente del GF Vip: le sue parole

In queste ore, il GF Vip è finito al centro di una nuova bufera mediatica. Tutto è nato al termine della scorsa messa in onda, quando Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di comportamenti alquanto discutibili ai danni di Nikita Pelizon. Ebbene, sulla faccenda è intervenuto anche Marco Bellavia, il quale ha chiesto l’immediata squalifica della concorrente.

L’ex gieffino, dopo tutto quello che ha subito nella casa, ha sentito il bisogno di manifestare il suo punto di vista e di sbilanciarsi, una volta per tutte sulla faccenda. Le sue parole hanno toccato, molto. Vediamo cosa è successo.

Elenoire continua ad attaccare Nikita al GF Vip

Marco Bellavia ha sbottato sui social contro il GF Vip chiedendo l’immediata squalifica di una concorrente. L’attacco dell’ex gieffino è rivolto ad Elenoire Ferruzzi, per i gesti e le frasi poco garbati ai danni di Nikita Pelizon. Nello specifico, la protagonista ha assunto un comportamento orribile sputando a terra dopo che le è passata dinanzi Nikita. In precedenza, poi, aveva accusato la ragazza di portare iella.

Come se non bastasse, inoltre, durante uno sfogo in confessionale, la Ferruzzi ha continuato ad insultare la sua coinquilina prendendola in giro per il suo aspetto fisico e, in particolare, per il suo naso. Insomma, pare proprio che Elenoire ce l’abbia a morte con la coinquilina, ma i suoi atteggiamenti stanno indignando profondamente moltissimi utenti del web. Sulla faccenda, dunque, è intervenuto a gamba tesa anche Marco.

Marco Bellavia e l’appello alla produzione: la squalifica

Attraverso un tweet su Twitter, Marco Bellavia ha consigliato alla produzione del GF Vip di provvedere alla squalifica di Elenoire Ferruzzi. Secondo l’ex concorrente, il rispetto è alla base di qualunque civile convivenza. Per tale ragione, quando questa viene meno, non si può fare altro che prenderne atto e prendere dei provvedimenti. Marco, poi, ha esternato anche il suo rammarico poiché, a quanto pare, i concorrenti non hanno capito nulla del suo discorso fatto nella scorsa puntata.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, infatti, aveva esortato i suoi ex coinquilini ad imparare dagli errori commessi e a lavorare insieme per costruire qualcosa di bello. A quanto pare, però, il messaggio non è stato recepito. Per tale motivo, il protagonista non vede altra via se non quella di prendere dei seri provvedimenti contro coloro i quali assumono comportamenti errati.

Dopo quel che ho visto #GFVIP voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui… — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022