Uomini e Donne registrazione del 25 ottobre: Riccardo furioso, interviene Maria

Martedì 25 ottobre è stata fatta una nuova registrazione di Uomini e Donne. L’attenzione si è concentrata, come sempre, prima sugli esponenti del trono over. Al centro dello studio si sono accomodati Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

I due stanno proseguendo la loro conoscenza, ma ad un certo punto c’è stato un aspro dibattito con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è apparso così furioso, al punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Cosa è successo al trono over nella registrazione del 25 ottobre

Altri momenti di caos si sono verificati durante la registrazione del 25 ottobre di Uomini e Donne. In particolar modo, c’è stato un confronto tra Ida e Alessandro. La conoscenza tra i due sta continuando, anche se pare non sia scattato ancora l’amore per la Platano. La donna sembra, invece, ancora proiettata verso il suo ex Riccardo. In studio, infatti, ad un certo punto c’è stata una discussione tra Alessandro e Riccardo.

Ida non ha potuto fare a meno di intervenire accusando il suo ex di pensare solamente a se stesso e di comportarsi spesso in maniera egoista. Successivamente, poi, Maria ha chiesto ad Alessandro se vede Riccardo come un rivale, ma lui ha risposto di no. Queste parole hanno fatto infuriare Guarnieri, il quale ha deciso di abbandonare lo studio furioso. Maria De Filippi lo ha esortato a rientrare, così l’uomo si è seduto nuovamente tra gli esponenti del parterre maschile.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico

Nella registrazione del 25 ottobre di Uomini e Donne ci sono state delle novità anche per Armando Incarnato. Il cavaliere sta conoscendo una nuova dama e questo ha generato un certo malcontento in Cristina. Passando al trono classico, invece, Federica è uscita con Stefano, mentre Federico non era presente durante le riprese. Tina Cipollari ha attaccato la tronista per i suoi modi di fare.

Lavinia ha discusso con un corteggiatore di nome Alessio, poiché quest’ultimo si è adirato dato che la scorsa volta la ragazza andò a riprendere Campoli. Novità anche per Federico N. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna una corteggiatrice nuova. La cosa, chiaramente, non farà piacere a Carola. In studio, però, il tronista deciderà di ballare proprio con quest’ultima. Sull’altro Federico, al momento, non ci sono aggiornamenti. Forse non ha dato luogo a nessuna esterna rilevante.