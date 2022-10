Luca Salatino dà di matto contro Charlie Gnocchi al GF Vip: parolacce, insulti e quasi rissa (VIDEO)

Il clima nella casa del GF Vip diventa sempre più bollente. Gli scontri non mancano e, stavolta, a finire al centro di un’accesissima polemica sono stati Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Tutto è nato a seguito di un disguido nato durante la preparazione del pranzo.

A far perdere letteralmente le staffe a Luca sono stati alcuni termini adoperati da Charlie. In particolare, lo speaker radiofonico ha mandato a quel paese il suo interlocutore e lui ha sbroccato in maniera alquanto colorita.

La frase inopportuna di Charlie Gnocchi

Nella casa del GF Vip c’è stata una lite molto accesa tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Il tutto è cominciato nel momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne e Patrizia Rossetti stavano preparando da mangiare. Charlie, allora, è intervenuto avendo da ridire sul cibo che stessero preparando i due coinquilini. Patrizia, allora, ha perso le staffe ed ha esortato Charlie a smetterla. Lo speaker, infatti, pare dica sempre di non volere la pasta perché è a dieta, ma poi finisce sempre per mangiarla, anche tre volte al giorno.

Questo suo modo di fare sta cominciando ad infastidire molti presenti. Messo dinanzi il fatto compiuto, Gnocchi ha sbottato ed ha mandato a quel paese i due “cuochi”. Luca, chiaramente, si è sentito chiamato in causa e non ha affatto apprezzato i termini adoperati dal coinquilino. Per tale ragione, Salatino ha dato luogo ad una sfuriata senza precedenti che ha animato parecchio il clima nella casa.

La sfuriata di Luca Salatino al GF Vip

In particolare, Luca Salatino ha inseguito Charlie Gnocchi, che dopo aver pronunciato quella frase si è diretto verso il giardino. L’ex tronista di Uomini e Donne, allora, lo ha inseguito e gli ha detto di moderare i termini in quanto non può mandare a quel paese sempre tutti, senza neppure una causa ben precisa o un motivo serio. Charlie non ha replicato ulteriormente, sta di fatto che è rimasto in silenzio dinanzi lo sfogo del ragazzo.

Luca è apparso davvero spazientito dal comportamento del suo compagno d’avventura, sta di fatto che ha detto di essere davvero stanco di lui e dei suoi modi di fare troppo aggressivi. La reazione avuta da Salatino, però, ha lasciato spiazzati tutti i presenti e anche i telespettatori. In molti, infatti, hanno esortato anche il ragazzo a prendere una camomilla in quanto perde le staffe con troppa semplicità.