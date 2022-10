Uomini e Donne spoiler puntata 26 ottobre: Monica va via, Federico non fa nulla

Mercoledì 26 ottobre ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne e non mancheranno le discussioni e le decisioni. Dopo la sfuriata di ieri di Maria De Filippi contro Pinuccia, quest’oggi si passerà a parlare anche degli esponenti del trono classico.

Nello specifico, l’attenzione si concentrerà soprattutto sui due maschi. Di Federica e Lavinia, invece, non si parlerà affatto. Ad ogni modo, al trono blu ci saranno due colpi di scena, ovvero, un primo bacio e un’eliminazione.

Uomini e Donne: Gemma spiega cosa le ha detto Roberto

Gli spoiler della puntata del 26 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi si dedicherà ai più giovani. Nella precedente messa in onda la donna ha pesantemente attaccato Pinuccia esortandola a lasciare in pace Alessandro, che in più occasioni ha palesato la volontà di non voler avere più a che fare con lei. Gli animi si sono parecchio scaldati, pertanto, la conduttrice ha fatto ballare i presenti per smorzare un po’ i toni. Quest’oggi, dunque, si passerà a trattare altri argomenti.

Gemma Galgani era uscita dallo studio ieri per contattare Roberto. Ebbene, nella messa in onda odierna scopriremo se il cavaliere le ha risposto e, in caso affermativo, come ha motivato il suo ritiro improvviso dalla trasmissione. Dopo, poi, scenderanno in studio i tronisti. Fede ha fatto un’uscita con Noemi e i due si sono trovati davvero molto bene. Tra loro c’è una palese sintonia da un bel po’ di tempo ma, dopo questa esterna, le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Spoiler 26 ottobre: Monica lascia il programma

Nello specifico, infatti, vedremo che i due si scambieranno un bacio molto passionale. La cosa, chiaramente, non farà affatto piacere alle altre corteggiatrici del ragazzo. Poco dopo, infatti, nella puntata del 26 ottobre di Uomini e Donne, vedremo che Monica deciderà di andare via. La ragazza, ormai, non trova più alcun motivo per restare in studio. In più di un’occasione ha palesato al tronista quelli che sono i suoi progetti e i suoi modi di approcciare, venendo anche tacciata come pesante.

Dopo quanto accaduto, però, la giovane prenderà la decisione di andare via. Federico non si dispererà molto per questa decisione. Monica, infatti, andrà via senza che il tronista faccia qualcosa per convincerla a rimanere. Delle due troniste donne, invece, non si parlerà nella puntata di oggi. Molto probabilmente, i loro percorsi saranno approfonditi la prossima volta.