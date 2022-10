Oroscopo 26 ottobre 2022: Leone consapevoli, Acquario temerari

Secondo l’oroscopo del giorno 26 ottobre, i nati sotto il segno dei Pesci devono lasciarsi trasportare meno dalle sensazioni. I Toro sono molto intraprendenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Allargate i vostri orizzonti perché questo è un momento potenzialmente positivo. Ci sono tante cose da rivedere dal punto di vista lavorativo. Forse è il caso di dare luogo a qualche stravolgimento radicale.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 26 ottobre vi vedono particolarmente intraprendenti. Cercate di mettere da parte l’orgoglio se tenete davvero ad un rapporto e ad una persona.

Gemelli. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. Dal punto di vista professionale ci sono delle interessanti novità in arrivo. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento, ma ci sarà una ripresa.

Cancro. Interessanti risvolti dal punto di vista sentimentale. In ambito lavorativo siete piuttosto impegnati, pertanto, cercate di prestare maggiore attenzione a gestire bene tutte le cose che avete da fare.

Leone. In questo periodo siete molto più consapevoli delle scelte che avete preso e delle strade che volete percorrere. Approfittate di questo periodo di sicurezza per prendere delle decisioni importanti.

Vergine. Dovreste darvi una scala di priorità, onde evitare di comportarvi in modo confuso, trascurando delle cose importanti. Buon momento per iniziare un nuovo rapporto, anche professionale.

Previsioni 26 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore potrebbe essere necessario scendere a qualche compromesso. Cercate di lasciarvi trasportare dagli eventi, senza riflettere troppo. Nel lavoro, invece, è bene essere attenti.

Scorpione. Giornata molto produttiva dal punto di vista professionale. Ci sono delle novità in arrivo, quindi cercate di essere pronti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, meglio essere intraprendenti.

Sagittario. Buon momento per cimentarvi in nuove relazioni e conoscenze. Questo è un ottimo momento anche per quanto riguarda la sfera professionale. Importanti progetti stanno per andare in porto.

Capricorno. L’Oroscopo del 26 ottobre esorta i nati sotto questo segno ad essere un po’ più lungimiranti. Spesso tendete a pensare troppo al presente, vivendo alla giornata, trascurando il futuro. Ci vuole un giusto compromesso.

Acquario. In questo periodo amate mettervi in gioco, correndo anche qualche rischio. Soprattutto in amore volete gettarvi a capofitto nelle storie e la cosa potrebbe rivelarsi positiva.

Pesci. Tendenzialmente siete emotivi e vi lasciate trasportare dalle situazioni. In questo momento, però, è importante avere gli occhi aperti e non lasciarsi sopraffare troppo dalle sensazioni.