Il Paradiso delle signore trama 28 ottobre: Anna svela una verità scioccante a Salvo

La trama della puntata di venerdì 28 ottobre del Paradiso delle signore svela che ci sarà un colpo di scena sul finale, che riguarderà Anna. La donna, infatti, messa alle strette da Salvatore, si troverà a confessare una verità spiazzante.

Maria, dal canto suo, sarà molto combattuta. La ragazza non sa se accettare l’incarico che le è stato offerto dalla famiglia Foppa oppure no. A darle un’illuminazione sarà Vito. Per Ezio e Veronica, invece, sarà il tempo di prendere una dura decisione.

Anna fa una confessione al Paradiso delle signore

Nella puntata del 28 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Armando e Marcello si sentiranno molto in colpa per non aver detto nulla a Salvatore in merito a quello che hanno scoperto su Anna. Sua madre, la signora Caterina, non è affatto volata oltreoceano per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. La donna, infatti, gode di ottima salute. I due, così, decideranno di togliersi questo peso dalla coscienza e riveleranno tutto a Salvo.

Anna, dunque, nasconde un segreto inaspettato. La donna tornerà a Milano e ad accoglierla, chiaramente, ci sarà il giovane Amato. Il ragazzo, malgrado sia felice di rivederla, non potrà fare a meno di guardarla con sospetto in quanto esige da lei delle spiegazioni in merito alla sua fuga improvvisa dalla città. Ebbene, messa spalle al muro, Anna si troverà costretta a raccontare la verità. La giovane farà una confessione davvero scioccante.

Trama 28 ottobre: decisione per Ezio e Veronica

La puntata del 28 ottobre del Paradiso delle signore, poi, sarà improntata anche sui numerosi dubbi di Maria. La giovane non sa proprio cosa fare. Da un lato vorrebbe accettare il lavoro offerto dai Foppa, ma dall’altro è davvero combattuta. La ragazza, allora, avrà una conversazione con Vito, la quale si rivelerà chiarificatrice. Su di un altro versante, poi, vedremo anche che Ezio apprenderà dell’aggressione subita da Veronica e andrà in panico.

A confessargli tutto sarà Gloria, che involontariamente racconterà l’episodio. Una volta scoperto tutto, interverrà Don Saverio. L’uomo di fede darà un consiglio alla famiglia Colombo che, probabilmente, scombussolerà e non poco gli equilibri nella casa. Nello specifico, il parroco esorterò i due protagonisti a non vivere più sotto lo stesso tetto onde evitare di fomentare le polemiche e le dicerie popolari. Che decideranno di fare i due protagonisti?