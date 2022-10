Meno Remigi vergogna! Palpa Jessica Morlacchi e viene cacciato in diretta ( VIDEO)

Bruttissima pagina di televisione nel talk pomeridiano di Rai Uno capitanato da Serena Bortone

Una vera e propria brutta pagina televisiva quella a cui hanno assistito milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. Memo Remigi, in una puntata di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone è stato cacciato via dallo studio per un atteggiamento vergognoso. Ma ansiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Oggi è un altro giorno: Memo Remigi palpeggia la giovane dei Gazosa

Sembra sia stato svelato il motivo per cui Memo Remigi non è più ospite fisso nel programma della Bortone. Il cantante dopo aver palpeggiato in diretta Jessica Morlacchi pare che sia stato sospeso o addirittura allontanato per sempre dal talk pomeridiano di Rai Uno.

Tutto è accaduto durante la messa in onda del 21 ottobre, la conduttrice ha presentato a inizio programma tutti gli ospiti e durante l’entrata di questi Meno ha allungato la mano sul fondoschiena di Jessica.

La leader dei Gazosa dopo aver capito il gesto non è rimasta in silenzio e ha schiaffeggiato l’uomo sulla mano, come segno di indignazione e vergogna.

Meno Remigi cacciato dagli studi Rai

Il pubblico da casa ha assistito a tutto ma all’inizio non ha capito che si trattasse di una cosa vera. Ora a confermare tali ipotesi, ovvero quella dell’allontanamento di Remo Remigi da Oggi è un altro giorno è la sua assenza da allora.

Inoltre, della questione se ne è occupato anche Striscia la notizia. Insomma, sull’allontanamento di Remo dagli studi Rai ormai non c’è più dubbio. A ciò che è accaduto ha aggiunto qualche piccolo dettaglio in più anche Dagospia. Sul noto portale si legge che dopo la puntata Jessica è andata su tutte le furie con l’opinionista di Serena Bortone.

Nello stesso tempo, però ha ricevuto supporto e solidarietà da parte di dirigenti e responsabili di Viale Mazzini. Insomma un bruttissima pagina televisiva che nessuno mai si sarebbe immaginato di vedere.