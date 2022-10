Maurizio Costanzo, ma davvero? “Ci ha beccato la polizia, meno male eravamo vestiti”

Il conduttore si racconta in un libro di memorie che dedica al “Maurizio Costanzo show” e svela un particolare piccante sul suo passato

In una raccolta di ricordi e di bilanci “Smemorabilia/Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (Mondadori) scritto con Valerio de Filippis e che ha una dedica speciale, Maurizio Costanzo amatissimo conduttore e giornalista si è raccontato a 360 gradi.

Debiti, donne, successo e potere… Questi gli argomenti trattati dal marito di Maria De Filippi che per la prima volta ha parlato di fatti accaduti nella sua vita e mai svelati..

Il giornalista racconta il suo successo

Maurizio Costanzo in primis ha fatto sapere di voler dedicare questo libro Alberto Silvestri, Paolo Pietrangeli, Luisella Testa, Franco Bracardi. Nel corso della sua carriera, nonostante il grande successo che ha oggi, ha fatto sapere di essere rimasto sempre lo stesso di un tempo, anche a differenza di allora quello che ha in più è una dose di cattiveria.

” Non ho mai voluto arricchirmi per il gusto di arricchirmi. Ho maneggiato somme anche ingenti. Ma alla fine il mio rapporto col denaro è minimo. Mi serve per vivere bene non lo spreco.”

L’unico modo per cui ha speso soldi è stato per il teatro Parioli. Per pagare i debiti, infatti, ha dovuto vendere addirittura un appartamento.

Maurizio Costanzo: Le donne e il potere

Nel corso della sua vita Maurizio Costanzo ha avuto molte donne, e 4 matrimoni. Spesso si chiede perché con alcune ci sia stato piuttosto del perchè si sia lasciato. Ma la vera confessione che ha lasciato tutti senza parole, riguarda una storia adultera. Prima l’adulterio era un reato penale e proprio lui si è trovato in una situazione simile.

Costanzo ha svelato di aver avuto una storia con una donna sposata. “Il marito sporse denuncia e arrivarono i carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia….

Parlando di donne un pensiero non ha potuto non rivolgerlo a Maria. In questo caso, il giornalista ha definito sua moglie con una sola parola: vita!