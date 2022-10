GFVip, nuovo scontro tra Elenoire e Daniele: chiesta squalifica della Ferruzzi

Nuovo scontro nella notte al Grande Fratello Vip

Continua a tenere banco la furia di Elenoire Bertuzzi al GFVip. A quanto pare quest’ultima durante la notte ha avuto un duro scontro con Daniele Del Moro dopo quello che è successo nei giorni precedenti. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Nuovo scontro tra Daniele e Elenoire: cosa è successo

Elenoire senza dubbio è una delle protagoniste di questa edizione del reality. La donna, infatti, sta avendo un atteggiamento all’interno della casa che sta facendo molto discutere, motivo per cui in tanti hanno chiesto addirittura il suo allontanamento dal programma.

Ieri la Bertuzzi ha sbroccato con gli autori mandando a quel paese alcune persone della regia. Il video ha fatto il giro del web, nonostante la produzione abbia cercato di censurare il tutto. Stando alle ultime notizie, però, nella notte ha avuto un altro scontro e questa volta con Daniele del Moro.

I due sono quattro giorni che non si parlano. In realtà è stata lei a rompere i rapporti con lui. E’ rimasta delusa perchè si è vista respinta dal ragazzo dopo i giorni precedenti nei quali erano stati inseparabili. Elenoire ha scambiato il tempo che Daniele le ha dedicato come qualcosa di speciale. Lui invece la reputa al pari delle altre.

Grande Fratello Vip: Daniele si avvicina a Elenoire ma lei sbotta

Nella giornata di ieri più volte Daniele si è recato da Elenoire cercando di capire il motivo di questo suo distacco nei propri confronti.

Il veneto è adirato perchè sa che nella puntata in onda questa sera su Canale 5 ci saranno le clip dove scoprirà realmente cose sta passando per la testa alla coinquilina.

Del Moro ha perso le staffe e ha usato espressioni molto poco carine nei confronti della Ferruzzi. Quest’ultima è convinta che lui si sia allontanato perchè si vergogna a provare sentimenti nei confronti di una trans.

Intanto, anche la Ferruzzi ha perso completamente le staffe e tra di loro c’è stata una forte discussione, tanto da giurarsi di non parlarsi più.